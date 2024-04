Joan Manuel Serrat, reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Una trayectoria artística “que trasciende la música y se hace referente cívico” ha llevado al cantautor, compositor y poeta catalán Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) a hacerse con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, un galardón que, según él mismo ha reconocido, pone el broche a una carrera profesional “larga y satisfactoria”.

Lo ha hecho minutos después de que los catorce miembros del jurado decidieran por unanimidad reconocer un trabajo de honda raíz mediterránea en el que “se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad.

Defensor del diálogo frente a la crispación, su obra es “un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”, según el fallo del jurado, al que Serrat ha agradecido que haya valorado “tan generosamente” sus méritos y que haya sumado su nombre a una lista de premiados que hasta ahora sólo había reconocido a otro cantautor: Bob Dylan, en 2007.

Serrat y Dylan, sin embargo, no son los únicos cantautores reconocidos por estos galardones, ya que el canadiense Leonard Cohen también lo consiguió en 2011 pero en la categoría de Letras, ni los únicos vocalistas que están en posesión del de las Artes, ya que en 1991 fue reconocida toda una generación lírica española: Victoria de los Ángeles, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Plácido Domingo, Alfredo Kraus y Pilar Lorengar.

Serrat: “Me siento bastante a gusto con lo que he hecho”

El cantautor, que reconoce un trabajo de décadas, y ha afirmado: “En este momento me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido”.

A los ochenta años, cree que se trata de un buen colofón a su trayectoria y desea que la vida le sea “generosa” y la pueda seguir disfrutando.

Cuando ha recibido la llamada telefónica para comunicarle el premio, ha dicho haber vivido un “momento muy inesperado y feliz”, que no ha impedido que haya continuado con lo que tenía previsto hacer como renovar el carnet de conducir, ir al notario con su hija y comer, después, con la familia.

Banda sonora de generaciones

Autor de éxitos como ‘Mediterráneo’, ‘Penélope’, ‘Palabras de amor’ o ‘Cada loco con su tema’, Serrat está considerado como una de las figuras más destacadas de la canción moderna y sus temas han pasado a formar parte de la memoria emocional de varias generaciones en España e Iberoamérica, tanto en catalán como en castellano.

De hecho, tras la concesión del premio, las redes sociales han reconocido la obra del cantautor catalán como la “banda sonora de muchas generaciones” y como un referente de la cultura y del compromiso social.

Lucha por las libertades

Pionero de lo que se llamó la Nova Cançó catalana, movimiento artístico que impulsó la música cantada en catalán con espíritu reivindicativo en plena dictadura franquista, la trayectoria de Serrat ha estado marcada por su compromiso y defensa de la democracia y los derechos humanos.

En 1970, dos años después de la polémica por su renuncia a representar a España en Eurovisión por no poder cantar en catalán el ‘La, la, la’, con el que ganó Massiel haciéndolo en español, se unió al encierro que 300 intelectuales y artistas en el Monasterio de Montserrat de Barcelona contra el ‘proceso de Burgos’ y la pena de muerte.

Un año después, con ‘Mediterráneo’ ya publicado, se había convertido en símbolo de la libertad en España e Iberoamérica por sus condenas a los regímenes dictatoriales, y en 1975 se vio exiliado en México por haber condenado los últimos fusilamientos del régimen franquista.

El cantautor Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes. EFE/Javier Cebollada

Muerto Franco, regresó a España el 20 de agosto de 1976 y ya en democracia publicó ‘El tránsito’ y ‘Cada loco con su tema’ e hizo una gira por Latinoamérica, excepto por Chile, donde seguía censurado por la dictadura de Pinochet.

El artista, que superó en 2004 un cáncer de vejiga y ha sufrido dos cánceres pulmonares, también se ha posicionado en los últimos años contra la deriva tomada por el independentismo catalán y el referéndum de octubre de 2017.

Casi seis décadas en el escenario

Con una trayectoria musical de más de medio siglo y después de haber grabado 40 discos y más de 500 canciones, entre ellas las que pusieron música a grandes poetas como Antonio Machado o Miguel Hernández, Serrat se despidió de los escenarios el 23 de diciembre de 2022 con una actuación en el Palau San Jordi de Barcelona que puso fin a su última gira “El vicio de cantar 1965-2022”.

Serrat ya había celebrado sus 50 años sobre los escenarios con ‘Antología desordenada’ (2014) y había dedicado en 2019 un especial homenaje a Antonio Machado al cumplirse el 80 aniversario de su muerte, y en 2020 a Mario Benedetti en el centenario del nacimiento del poeta uruguayo.

El presidente del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, Miguel Zugaza Miranda, durante la lectura del acta del jurado que otorga el galardón de esta edición al cantautor Joan Manuel Serrat. EFE/J.L.Cereijido

Doctor honoris causa por varias universidades españolas e iberoamericanas, posee, además, numerosos premios: Medalla de Oro en las Bellas Artes y al Mérito en el Trabajo, un Grammy Latino honorífico, el Premio Nacional de Músicas Actuales y un Galardón Honorífico de los Premios de la Música.

El Princesa de las Artes, dotado con la reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros, le será entregado el próximo octubre en una ceremonia que tradicionalmente presiden los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo.