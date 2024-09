Erislandy Álvarez: Quiero fortalecer mi pegada

Erislandy Álvarez fue el único representante de la escuadra cubana que se llevó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, y hoy por hoy es uno de los más seguidos por la afición, como demostró en la pasada Noche de Campeones de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Allí se impuso por votación unánime ante el boxeador colombiano José Ignacio Muñoz, pero fue un verdadero espectáculo verlo sobre el encerado, aun cuando por momentos se pasa con algunos gestos.

Al respecto, le dijo a CubaSí:

“Para mí es muy importante dar show encima del cuadrilátero, que las personas salgan contentas con el espectáculo. Me pone muy contento que quien venga a verme se vaya satisfecho y se llenen los estadios”.

Para el cienfueguero fue bastante complicado enfrascarse en un duelo a seis asaltos, cuando menos de un mes antes estaba boxeando a tres en París, y tuvo que acelerar para ganar en resistencia.

“En dos semanas nadie se puede adaptar a boxear el doble, pero estamos listos para lo que venga. Me sentí bastante bien, en el último round me salió un poco de cansancio, bajé un poco el ritmo en el anterior para ahorrar fuerzas y que él se desgastara un poco más para cerrar mejor”.

Aunque breve, no podía faltar en el intercambio una referencia a lo vivido en la Ciudad Luz, porque lo marcará por el resto de su vida, al ser además el último en clasificarse.

“Estaba loco por hacer esa revancha con (el francés Sofiane) Oumiha, él no aceptó en una de estas Noches de Campeones, luego en la Gala en Varadero tampoco, pero ya en los Juegos Olímpicos no podía decir que no, y por fin pude alcanzar mi victoria.

“Desde que peleamos la primera vez hemos tenido buena amistad, pero encima del ring es diferente, ahí no somos amigos”.

Sobre sus planes futuros, evidentemente está completar su palmarés con el resto de los cetros que otorga la IBA, pues este fue apenas su primero, tras finalizar con plata en la cita del orbe de Tashkent 2023.

“Me faltan los demás títulos. El que más ansío es el del Campeonato Mundial, pero quiero ser también campeón centroamericano y panamericano, y ahora que empezamos en el mundo profesional, también el de la IBA”.

Sobre esto último, expresó que tiene una misión particular:

“Luego de lo que hicieron Arlen (López) y Julio César (La Cruz) tengo que seguirles los pasos. En cuanto a preparación es bastante diferente la exigencia de estas peleas de las del mundo normal de la IBA, pero si en algo tengo que trabajar especialmente es en la pegada, eso es lo que de verdad me va a hacer un boxeador mucho más completo”.

No le falta razón, si gana en fortaleza con su golpeo será esa la espectacularidad que tanto busca sobre el encerado, y la que lo pondrá definitivamente en la gloria.