40 años de cine español en cifras

La actriz española Penélope Cruz posa con su Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película «Vicky Cristina Barcelona». EFE/PAUL BUCK.

Se cumplen 40 años desde que en 1987 arrancara la primera gala de los Goya, una época en la que el cine español dejaba atrás las influencias de la Transición, decaía la movida madrileña y nuestras cintas cruzaban el charco sin pudor.

Pero en estas cuatro décadas, las cifras de películas, espectadores o temáticas han fluctuado, reflejando las nuevas tendencias sociales y audiovisuales.

Número de pantallas de cine: si en 1986 se contabilizaban en España 2.640 pantallas, al año siguiente bajaron a 2.234, cifra que en 2006 ascendió a 4.346. En 2024 se sumaban 3.569 pantallas activas, operando en 739 recintos cinematográficos, según las estadísticas publicadas en ‘Las grandes cifras del cine en España’ de la SGAE y en su Anuario 2025 con datos de 2024.

Número de películas exhibidas: hace cuarenta años había en cartelera 4.076 películas, disminuyendo al año siguiente, en 1987, a 3.680, una tendencia que en 2006 llegó a 1.893. En 2024 se proyectaron 2.645 películas, un 42,1 % más que en 2019.

Espectadores/Entradas: el número de personas que acude a una sala de cine ha ido disminuyendo con las décadas, si se vendieron 87,33 millones entradas en 1986 y 85,72 en 1987, en 1980 la cifra aumentaba a 175,99.

Pero en 2024 se vendieron 73,65 millones de entradas de cine, un 29,8 % menos que en 2019.

¿Cuántos días se va al cine?

Cuántos días se va al cine: en 1980 la frecuencia de asistencia al cine era de 4,70 veces al año y en 1986 bajó a 2,26 veces. En 2024 la media anual era de 1,5 por persona y las medias más altas de entradas compradas por habitante ese año se situaron en Madrid (2,13), Navarra (1,67), Cataluña (1,65) e Islas Baleares y Comunidad Valenciana (ambas con 1,64).

Gasto medio por espectador: el gasto medio por espectador que acudía al cine en España en 1980 era de 0,77 euros, en 1986 subió a 1,68 euros y en 1987 a 1,79 euros. Hace veinte años, en 2006, era 5,26 euros, y en 2024 el gasto subió a 9,95 euros.

Recaudación: en 2024 la recaudación en el cine ascendió a 488,4 millones de euros frente a los 146,3 de 1986 o los 153,43 de 1987. En 2006 la cifra fue de 646,15 y en 2022 de 368,43 millones de euros.

Temática: el cine español ha pasado en cuarenta años desde las historias sobre la Transición, el ‘destape’ o los personajes quinquis hacia comedias o ‘thrillers’ sobre la evolución de la realidad española. En los últimos años, las relaciones familiares, la inmigración, la identidad de género o la precariedad de la vivienda se han colado en las sinopsis de las cintas.

Brecha de género: en los ochenta la presencia de mujeres en la dirección o la técnica cinematográfica era mínima, pero en los largometrajes de producción española de 2024 el 46,5 % tuvieron participación de mujeres en su dirección o en su guion (Estadística de Cinematografía 2024 del Ministerio de Cultura).

El 29,8% de los largometrajes de producción española fue dirigido o codirigido en 2024 por una mujer y en el 44,7 % hubo participación de mujeres en el guion. Es un aumento de 4,7 puntos porcentuales con respecto a 2023.

Tecnología: las películas han ido incorporando innovaciones tecnológicas para unos efectos visuales, sonoros o inmersivos tan espectaculares como impensables hace cuarenta años, y más con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Al pasar del celuloide al formato digital, los rodajes y producciones han adquirido también casi una inmediatez.

Óscar

Número de cineastas españoles con Óscar: en las últimas cuatro décadas varios directores han conseguido la estatuilla dorada: Fernando Trueba por ‘Belle époque’ (mejor película extranjera, 1994); Pedro Almodóvar por ‘Todo sobre mi madre’ (mejor película extranjera, 2000) y ‘Hable con ella’ (mejor guion original, 2003); y Alejandro Amenábar por ‘Mar adentro’ (mejor película extranjera, 2005).

Anteriormente, en 1983, José Luis Garci había triunfado con ‘Volver a empezar’, primer Óscar español a mejor película extranjera; y Luis Buñuel se llevó también este Óscar en 1972 por la producción francesa ‘El discreto encanto de la burguesía’.

En la próxima edición de los Oscar, ‘Sirat’, del cineasta Oliver Laxe, competirá a mejor película internacional, además de en otras cuatro candidaturas: banda sonora, sonido, cásting y cinematografía.

Número de actores y actrices con Óscar: Javier Bardem y Penélope Cruz son los dos únicos intérpretes españoles con Óscar, a mejor actor de reparto 2007 por ‘No country for old men’ y a mejor actriz de reparto 2009 por ‘Vicky Cristina Barcelona’, respectivamente.

Número de categorías en los premios Goya: hace cuarenta años, en la gala de 1987, se entregaron 16 galardones (incluido el Goya de Honor) y había tres candidatos por categoría, mientras que en 2026 son 28 categorías, técnicas y artísticas, con normalmente cinco candidatos.

El máximo galardón del cine español se representa con una reproducción en bronce de un busto de Goya a partir de un vaciado en escayola realizado por Mariano Benlliure en 1902.

La primera estatuilla que se entregó en 1987 era obra del escultor malagueño Miguel Ortiz Berrocal, pesaba casi 15 kilos, presentaba al pintor con una cámara de cine y era desmontable. Su peso actual es entre 2,5 y 3 kilos.

Se eligió a Goya para los premios por ser mundialmente conocido, además de un nombre corto al estilo de Óscar o César, y porque, como dijo Antonio Saura, este pintor español era «un cineasta creativo y poderoso antes de inventarse el cine».