Adoptan nuevas estrategias para la siembra de caña en Cienfuegos

En Cienfuegos a partir de las limitaciones de recursos Azcuba, perteneciente al Grupo Azucarero, adoptó como proyecto y estrategia de trabajo garantizar la plantación de la semilla certificada que permita la siembra de la producción azucarera del próximo año.

Al cierre de octubre en Cienfuegos se han plantado 1445 hectáreas de caña de semilla certificada de la campaña de frío y en lo que resta de año se deben plantar otras 660, lo cual prevé garantizar, según expreso Ramón Ruiz Vázquez, jefe del Grupo Agropecuario de Azcuba en Cienfuegos, toda la semilla a plantar el próximo año en las etapas de frio y primavera.

Se ha trabajado con proyecciones y estrategias definidas por etapas de manera de enfrentar las limitaciones de combustible con otras alternativas por la importancia que reviste tener la semilla.

Los azucareros de Cienfuegos conscientes de que sin productores no hay empresas y sin caña no hay centrales no renuncian a plantar la semilla de la gramínea que permitan continuar creciendo la producción cañera de la provincia.