Aduana de Cuba frustra ingreso de drogas en aeropuerto José Martí

Control de aduana en el aeropuerto internacional José Martí. /Foto: Xinhua

Autoridades aduaneras cubanas frustraron en fecha reciente un nuevo intento de entrada de drogas al país, tras la detección de un viajero que portaba en su organismo 48 dosis de cocaína al momento de arribar al aeropuerto capitalino José Martí.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, William Pérez, precisó en la red social X que este nuevo caso de tráfico internacional de drogas fue identificado mediante un efectivo análisis de riesgos coordinado entre la entidad aduanera y el Órgano Antidrogas.

Detectado pasajero entrando con DROGA ingestada por el Aeropuerto de La Habana, se ocupan 48 cápsulas con COCAINA resultado de un efectivo Análisis de Riesgos de la #AduanadeCuba y el órgano antidrogas lo que constituye una fortaleza en este combate a sangre y fuego en frontera pic.twitter.com/53D0dDaY5b — Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) May 3, 2026

Advierte el funcionario que este modus operandi, que consiste en transportar la sustancia ilícita dentro del organismo, pone en serio peligro la vida de quienes actúan como correos y evidencia la falta de escrúpulos de quienes lucran con la muerte y pretenden contaminar a la isla con el flagelo de las drogas.

Pérez calificó la operación como una muestra de fortaleza en el «combate a sangre y fuego en frontera», y ratificó la política de tolerancia cero de la Revolución Cubana frente al narcotráfico, en cumplimiento de la estrategia estatal para proteger la salud y seguridad de la población.

Cuba sostiene una posición firme contra el narcotráfico y participa activamente en mecanismos de cooperación antinarcóticos en el Caribe y América Latina, con énfasis en la prevención, la sanción a los responsables y la protección de la ciudadanía.