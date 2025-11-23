Agasajo a farmacéuticos marca semana informativa en Cienfuegos

Farmacia de Prado y Santa Elena. Imagen ilustrativa // Periódico 5 de Septiembre

Como sede de la Jornada Nacional por el Día del Farmacéutico Cubano, Cienfuegos se lució esta semana con galas culturales, entrega de reconocimientos y el evento teórico Farmacien 2025, todo en saludo al 22 de noviembre, natalicio de Antonio Guiteras Holmes, hombre de farmacia y revolucionario cabal.

Según refirió a la prensa la doctora Yoandra León Rayas, jefa del departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección Provincial de Salud, este territorio sobresalió por el cumplimiento, durante varios años consecutivos, de la elaboración de productos de medicina natural y tradicional.

También resaltó el quehacer de los farmacéuticos cienfuegueros en la reorganización de la venta de medicamentos, que tiene en cuenta el orden de consultorios en cada área asistencial, una práctica extendida al resto del país.

Además, la Empresa de Farmacias y Ópticas mostró resultados en la implementación de sus sistemas de pago, del resto de los indicadores económicos, así como en la prevención de la actividad delictiva en sus establecimientos.

En la Jornada Científica Nacional que reunió a investigadores y una representación de trabajadores del ramo de todo el país, se debatieron los temas sobre el consumo nocivo de drogas, la importancia de los trabajadores farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud y la atención y orientación con calidad a los pacientes.

Al cierre de las celebraciones entregaron las distinciones Manuel Piti Fajardo y Juan Tomás Roig a trabajadores de experiencia y comprometidos con su labor por varios años.

Acreditación en la Universidad

En otro orden, esta semana fue sometida a proceso de acreditación la Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CTS), dirigida por la Dra. C. Rosa Mayelín Guerra Bretaña, de la Universidad de Cienfuegos.

Gracias a esa maestría se han perfeccionado competencias en los egresados, construyendo nuevas representaciones valorativas de la ciencia y la tecnología a nivel local, regional y nacional, y facilitado su continuidad en el único Doctorado en CTS del país.

Asimismo, por estos días ocupó titulares en medios locales el regreso a Cienfuegos de la brigada de 26 trabajadores pertenecientes a la división territorial de Etecsa que laboró en la recuperación de las telecomunicaciones en la provincia de Granma, afectada por el huracán Melissa.