Instituto de Recursos Hidráulicos prioriza inversiones en Cienfuegos para mejorar abasto y calidad del agua

Ene 6, 2026 #agua, #Cienfuegos, #recursos hidráulicos

Mejorar el servicio de abasto de agua concentró en el 2025 el quehacer del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en la provincia de Cienfuegos. Más de 40 millones de pesos destinó este organismo en inversiones tanto para rehabilitar conductoras, suprimir salideros o concluir la reparación de los filtros y otras obras en la planta potabilizadora de Paso Bonito, asegura Héctor Rosabales Pérez, delegado del INRH en el territorio.

«Estamos inmersos en una gran reparación capital de nuestro central que produce agua, como  siempre calificamos a la planta potabilizadora de Paso Bonito, construida en el año 1976 y que hasta el momento no se había podido intervenir. «Esperamos en los próximos meses concluir los trabajos para lograr que el agua tenga mejor calidad».

En 2025, concluyó el montaje de la red de distribución para el abasto de agua al consejo popular Rancho Luna, con la cual benefician a más de 4 mil 100 personas, hoteles y otras instalaciones de interés socio-económico de la zona.

Un millón de pesos destinaron a la Empresa de Acueductos y Alcantarillados para la limpieza de registros y solución dos mil 500 salideros, mil 400 obstrucciones y 500 fosas. Una cifra similar del presupuesto del INRH se aportó a recuperar drenajes del arroyo El Tejar, en Cumanayagua, luego de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias ocurridas en octubre.

El montaje de bombas para estaciones que benefician el suministro de agua a la ciudad de Cienfuegos, el polo agrícola de Juraguá y la Ciudad Nuclear, se incluyen entre las acciones para este 2026, año en el que trabajarán también con el fin de responder a insatisfacciones de la población con el servicio en las comunidades de Barajagua y La Sierrita, en el municipio de Cumanayagua.

Nuevas bombas se instalan en la provincia

«Tenemos prevista la ejecución de la nueva conductora que se debe empezar los primeros meses del 2026, que va a cambiar el sistema por una conductora de seis kilómetros, de un diámetro de 3.15, que suministrará el agua hasta Barajagua, y nos vamos a quitar todo el problema tan grande que hoy tenemos con la conductora de 6.30, con muchos años de explotación, y por tanto, con roturas muy frecuentes», precisa Rosabales Pérez. «También hemos trabajado en el Consejo Popular de La Sierrita, para en el 2026 poder llevar a cabo una inversión que va a facilitar un mejoramiento del abasto de agua en una parte del poblado».

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

