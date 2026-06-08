Air Europa continuará volando a Cuba en medio de incertidumbre y presiones de EE.UU. a empresas

La aerolínea Air Europa confirmó que continuará operando tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, en momentos en que otras compañías españolas del sector aéreo y hotelero han suspendido o reducido operaciones en Cuba.

Esas retiradas ocurren en medio de presiones y medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. que buscan alejar de la isla a compañías e inversionistas extranjeros, como parte de su política de asfixia económica.

La noticia se produce en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos contra empresas foráneas con actividad en Cuba, con amenazas de sanciones económicas y financieras, principalmente a partir del paquete de medidas impuesto en mayo por la Administración Trump.

La continuidad de los vuelos de Air Europa mantiene abierto un puente clave entre Cuba y España, tanto para familias como para residentes, viajeros y vínculos económicos.

Actualmente, Air Europa opera tres vuelos semanales entre Madrid y La Habana, y ha decidido mantenerlos mientras otras aerolíneas españolas, como Iberia y World2Fly, suspendieron sus conexiones con la isla, que vive un férreo bloqueo energético y un reforzamiento del cerco económico estadounidense con medidas coercitivas ilegales de fuerte alcance extraterritorial.

El paquete aprobado en mayo por la Casa Blanca establece que compañías que mantengan relaciones con entidades cubanas “sancionadas” pueden enfrentar multas, sanciones económicas y restricciones para operar en el sistema financiero estadounidense.

También se incluyen dificultades para acceder a financiación internacional y a bancos con presencia en Estados Unidos y una posible congelación de activos o prohibición de realizar determinadas transacciones en dólares.

(Con información de Okdiario)