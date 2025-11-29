Alcoholes finos de ALFICSA Plus ganan medalla de oro en FIHAV 2025

La Destilería de Alcoholes Finos ALFICSA Plus S.A. arriba este lunes 30 de noviembre al sexto año de la inauguración oficial en 2019 tras su reanimación. /Foto: Azcuba

Los alcoholes finos de caña producidos por la empresa mixta cubano-española ALFICSA Plus S.A, Premio Nacional de Calidad 2024, se alzaron con una de las once medallas de oro entregadas durante la clausura, la víspera, de la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

El evento, que durante cinco días reunió a empresarios, delegaciones extranjeras, representantes diplomáticos y especialistas de múltiples sectores en torno al fortalecimiento del comercio, la inversión y la cooperación internacional, reconoció, junto a otros diez renglones, el rubro estrella producido en la destilería aledaña a la Empresa Agroindustrial Azucarera Antonio Sánchez, de Covadonga, en el municipio Aguada de Pasajeros.

En sus perfiles en redes sociales, el primer secretario del Comité Provincial en Cienfuegos del Partido Comunista de Cuba, Armando Carranza Valladares, felicitó al colectivo por este nuevo éxito, que se suma a su reciente obtención del Premio Nacional de Calidad 2024.

El etanol extrafino producido por ALFICSA, perteneciente al Grupo Empresarial Azcuba, tiene alta demanda en varias ramas, entre ellas la farmacéutica, de perfumería y sobre todo la de elaboración de rones, uno de cuyos abanderados nacionales, el Eminente, de Cuba Ron S.A., mereció Premio Relevante del concurso Hecho en Cuba.

En total fueron 69 los productos de cinco países que aspiraron a la Medalla de Oro a la Calidad. Once fueron los galardonados, tras un riguroso proceso de selección que lideró la Oficina Nacional de Normalización.

Entre las propuestas premiadas, pertenecientes a empresas de Cuba, España, Alemania y la República de Corea, destacan la masa de chorizo (Bravo S.A., Cuba), el queso Manchego Curado (Entrepinares, España), Detergente en polvo multiusos STB (Suchel TBV, S.A., Cuba-Vietnam) y la Colonia Bolero (Suchel S.A., Cuba), homenaje al género musical cubano declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

También merecieron preseas de oro el Colchón Gran Habana Premium (KONFORT Industria del Descanso S.A., Cuba), Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC (Alemania), el Aditivo Soot Free (Cintra Logist SL, República de Korea), las losas de mármol con tratamiento superficial a relieve (Mármoles Cubanos, Cuba), la Planta de ósmosis inversa OSMO-X (ACUANOVA S.A., Cuba) y el kit para Sistemas de Puesta a Tierra (KEROS S.R.L., Cuba).

‎FIHAV 2025 se destacó por la participación de cinco áreas especiales que evidenciaron el potencial económico del país y su capacidad de integración multisectorial. El programa incluyó varios eventos empresariales, paneles sectoriales, misiones comerciales y concursos orientados a impulsar la producción nacional, la exportación y la sustitución de importaciones.

En el propio cierre, la organización ya anunció la convocatoria a la 42ª Feria Internacional de La Habana, que se celebrará en noviembre de 2026, con el propósito de continuar consolidando a FIHAV como uno de los eventos económicos más relevantes de la región.