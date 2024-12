Amor, belleza y pequeñas alegrías: la felicidad según un poeta romántico

Creía el poeta y filósofo italiano Giacomo Leopardi que nuestro destino es ser infelices. Contra el pensamiento positivo y optimista, leer al poeta romántico implica cuestionar los lugares comunes de nuestra época. ¿A qué clase de felicidad podríamos aspirar?

Como resultado de una trágica paradoja, ansiar la felicidad puede ser el camino más seguro hacia el infortunio. A mayores deseos, mayor desdicha. Y, sin duda, el ego envanecido rebosa deseos. Como leemos en uno de los Cantos de Leopardi, tal vez la infelicidad sea la consecuencia de la soberbia y la ambición disparatada del ser humano:

Frente a la vastedad del infinito, ¿por qué creer que el mundo todo ha sido creado para nuestro uso y deleite? En este océano inabarcable, ¿somos tan importantes como creemos ser? Si el amor propio exacerbado y el egoísmo son las formas de ser idealizadas, la más profunda infelicidad impregnará nuestra época:

“Por amarte necesariamente con el mayor amor del que eres capaz, necesariamente deseas todo lo posible la felicidad propia; y no pudiendo nunca ser satisfecho este deseo tuyo, que es sumo, resulta que no puedes huir por ningún medio de no ser infeliz”.