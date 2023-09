Analizan propuesta de Política para la transición energética de Cuba

Escucha la Nota Escucha la Nota

Una propuesta de Política para la transición energética de Cuba fue analizada durante el más reciente Consejo Nacional de Innovación (CNI), cuyos debates relacionados con las proyecciones del Sistema Eléctrico Nacional fueron presididos por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde el Palacio de la Revolución.

El tema energético posee un carácter prioritario, estratégico, y también de urgencia en la agenda del Gobierno, destacó el sitio web de la Presidencia cubana.

La propuesta ha sido fruto de los avances en los proyectos de innovación coordinados por el Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética (Gnufre), como parte de la conformación de una estrategia para alcanzar, de forma segura y sostenible, la satisfacción de la demanda de energía en la Mayor de las Antillas.

Eso implica transitar, con la participación de la sociedad en pleno, hacia el establecimiento de una matriz energética no dependiente del uso de combustibles fósiles, que aproveche el 100 % de las reservas de eficiencia energética y el potencial de las fuentes renovables de energía (FRE).

La Política necesita la participación y apoyo de múltiples organismos y sistemas empresariales, entre los cuales destacan el Sistema Eléctrico Nacional, los sectores industrial y de los servicios, el agroalimentario, el residencial; y la gestión local, todo en articulación con los gobiernos territoriales.

En lo que concierne a la transición energética, una integración entre expertos de universidades cubanas, de conjunto con sistemas empresariales y con el Ministerio de Energía y Minas, ha hecho posible ir definiendo el alcance y las propuestas de acciones por etapas.

El doctor en Ciencias Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, quien es coordinador del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía, y trabaja en la Universidad Central «Marta Abreu», de las Villas, señaló al equipo de prensa de la Presidencia que la actual situación energética del país es compleja, «pero eso no puede hacer que no pensemos en el futuro y que no lo diseñemos».

Por eso, en esta sesión de trabajo el CNI abordó el plan de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional con miras a 2030, que tiene en cuenta la introducción de las fuentes renovables de energía, una segunda etapa para la cual se prevé la soberanía energética y un contexto a largo plazo, hacia el año 2050, cuando podría alcanzarse «una matriz energética 100 % renovable», lo que hoy es un estado de deseo que, en su opinión, deberíamos compartir todos.

Además, se abordaron detalles de la propuesta de una Política Energética que se está preparando para sustituir a la actual Política de Energía Renovable, e ideas sobre el valor de la innovación para la transición energética. La financiación, el papel de la comunicación, de la innovación y de la educación frente al cambio, fueron parte de los temas analizados.

Igualmente, como tercer gran tema, se tocó uno los ejes transversales de la nueva Política, que es el de ciencia e innovación, considerado a nivel internacional como el motor impulsor de la transición energética,

«Yo creo que hay un análisis riguroso, incluso se está enriqueciendo con el propio debate», afirmó Díaz-Canel en este último CNI, que contó también, desde la presidencia, con el miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz; con el vice primer ministro y Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez; con la vice primera ministra, Inés María Chapman Waugh; así como con el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El Jefe de Estado, al valorar la trascendencia de la Política para la transición energética de Cuba, destacó que amplía la visión precedente, muy enfocada al Sistema Eléctrico Nacional y al tema de la generación eléctrica, de demanda-oferta.

La actual Política, destacó, «tiene una concepción más amplia, porque están incluidos los componentes ambientales, económicos, sociales, tecnológicos. O sea, hay más un enfoque de desarrollo sostenible». Se trata de una mirada que, enfatizó el dignatario, «tiene que ser apoyada por la innovación».

Díaz-Canel abogó por un trabajo que dé seguimiento a lo discutido, «para que todo esto enriquezca la Política», para conformar ya un primer proyecto que sea visto en las instancias necesarias, y pueda transitar hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y todo eso, dijo, sin dejar de seguir desarrollando acciones que permitan avanzar en los campos en los que prima el consenso.

Justamente en el consenso hizo énfasis el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien lo definió como una de las fortalezas que emergieron durante el análisis del CNI. El hecho, añadió, de que a los análisis esté incorporada la institucionalidad, pero también la ciencia, la innovación, la Academia, es algo importante, «porque nos enriquece, nos acorta los caminos, nos da nuevas vías y soluciones para avanzar en un tema tan imprescindible, tan necesario, y no menos complejo».

(Tomado de Granma)