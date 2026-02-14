Los animados favoritos para ganar el Oscar 2026

La carrera por el Premio Oscar 2026 ya tiene definidos hoy a sus cinco nominados en la categoría de Mejor Película Animada, y todo apunta a una competencia interesante entre grandes estudios, propuestas autorales e historias internacionales.

Según la Academia de Hollywood de Estados Unidos, las películas que compiten este año son KPop Demon Hunters, Zootopia 2, Arco, Amélie y los secretos de la lluvia, y Elio.

Cada una representa estilos y enfoques distintos dentro de la animación contemporánea, desde grandes producciones comerciales hasta cine independiente europeo.

Sin embargo, las predicciones de expertos y analistas coinciden en que existe un claro favorito: KPop Demon Hunters

La cinta musical y de acción se perfila como la clara ganadora. Diversos agregadores de predicciones y expertos le dan una ventaja abrumadora, con probabilidades superiores al 90 por ciento de triunfo en algunos análisis colectivos.

Además, críticos y panelistas especializados consideran que la película ha dominado la conversación durante toda la temporada de premios y podría incluso triunfar también en categorías musicales.

Su mezcla de cultura pop, música y animación dinámica la convirtió en un fenómeno tanto comercial como mediático.

Entre sus rivales, el filme más cercano es Zootopia 2, la secuela del exitoso clásico de Disney que llegó con el respaldo del estudio y un fuerte alcance familiar. Aunque tiene apoyo del público, las predicciones la sitúan lejos del primer lugar.

La producción europea Arco aparece con estilo visual artístico y enfoque más autoral. Este tipo de propuestas suele atraer a votantes que buscan innovación narrativa, lo que podría darle una sorpresa.

Amélie y los secretos de la lluvia, por su parte, es una adaptación literaria con sensibilidad intimista y estética delicada, muy valorada por la crítica internacional.

Y Elio, la apuesta de Pixar, destaca por su ambición visual y temática de ciencia ficción, aunque no ha generado el mismo consenso que otros títulos del estudio en años anteriores.

La ceremonia número 98 de los Premios de Oscar se celebrará el 15 de marzo de marzo, reconociendo a las producciones estrenadas en 2025. Entonces se conocerá la última palabra.