Antonio Muñoz: 76 eneros de dedicación y humildad

Antonio Muñoz, el Gigante del Escambray, con los niños peloteritos en el campo de beisbol. /Foto: Modesto Gutiérrez Cabo (ACN)

(Escrito por Adriano Losa Rodríguez, estudiante de Periodismo)

Más conocido por El Gigante del Escambray, Antonio Nicolás Muñoz Hernández celebra este 17 de enero su cumpleaños 76, con una admirable disposición de aportar al desarrollo de los pequeños peloteros en Cienfuegos, tarea asumida desde 2019 con la disciplina característica de quien recibió en 2024 el título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Mientras espera a sus alumnos relata sus primeros momentos en el terreno de béisbol infantil de La Plaza, conocido entre los cienfuegueros como “estadio de Muñoz”, gracias al impacto positivo de su labor en este sitio. “Empecé aquí con cinco muchachos, entre ellos mi hijo más pequeño Víctor Antuany; poco a poco llegaron otros, en una etapa llegamos a tener 42, pero ahora son 24.

“Miguel Vázquez Stuart, Andrés Leyva Rodríguez y yo recibimos a los niños desde los cuatro años y medio hasta los siete, porque luego entran a la categoría 9-10. En 2022 ascendimos a 13, en 2023 subieron nueve y este curso pensamos que pasen cinco o seis, pues les vemos bastante talento e interés por mejorar. Vázquez atiende los jardines y Leyva me ayuda con el pitcheo y los rollings, mientras yo sigo de cerca el bateo”.

Entre las mayores motivaciones del hombre bautizado por Bobby Salamanca como “El Gigante del Escambray”, se encuentra encaminar a los peloteritos, como logró con su hijo Víctor Antuany Muñoz Rajadel, prospecto militante en el equipo de Pequeñas Ligas de Cienfuegos.

Paradigma de humildad

Algunos ubican a Muñoz como el mejor bateador zurdo que ha pasado por las series nacionales. Sonríe con una pizca de orgullo y espera varios segundos para comentar sobre esta frecuente polémica.

“Yo soy fiel oyente del pueblo y es verdad que lo dicen, pero nunca me he considerado así. En mi época hubo muchos con tanta calidad como yo, por eso había que superarse día tras día. Me enorgullece decir que fui un atleta voluntarioso, disciplinado y humilde”.

El bateador zurdo más temido de nuestras Series Nacionales, Antonio Muñoz, cumple hoy 76 años. Del Escambray salió este «diamante» que con sus jonrones y batazos a la hora buena, tanta alegrías le dió a #Cuba. Hombre humilde, agradecido con la Revolución. Felicidades, Gigante. pic.twitter.com/bwhkykzFYC — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 17, 2025

El pollo del arroz con pollo

El béisbol cubano transita por una situación desfavorable, sin embargo, Muñoz afirma que es posible revertir este panorama.

“Para hacer un buen arroz con pollo, se necesitan muchas cosas aparte de los ingredientes principales. Nos quedan dos o tres directores de gran nivel, esos vienen siendo el pollo, mientras los entrenadores de bateo y pitcheo constituyen el arroz. Estamos haciendo arroz y pollo por separado, sin condimentos para darle el sabor ideal, ya que los jugadores talentosos han abandonado el país por diferentes razones”.

Los niños llegan con entusiasmo y él les pide que vayan calentando. Antonio Muñoz se pone de pie y abraza con su físico imponente a quien lo ha estado escuchando durante la hora previa al entrenamiento; no obstante, regresa para anunciar con emoción lo que considera más importante dentro del intercambio periodístico.

“Quiero agradecerle a esas personas que diariamente se preocupan por mí y han influido en mis resultados desde los comienzos hasta hoy. Me encuentro bien de salud, dispuesto a continuar aportando al béisbol y muy satisfecho con el trabajo que realizamos con los niños.”

Nacido en la zona de Condado, localidad de la vecina Trinidad, Cienfuegos lo ha condecorado como Hijo Ilustre de la Ciudad y el corazón de Muñoz está atado hace décadas a esta provincia.

Cada día pudiera recibir un nuevo mérito por su historia de vida tan fructífera, la cual seguramente relatará muchas veces después de estos 76 eneros de dedicación y humildad.