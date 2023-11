Más allá de la risa con Antonio Berazaín

Para el también Profesor Consultante de la Universidad de La Habana, “el humor va más allá de la risa, es la actitud ante la vida, algo muy serio que ayuda a la creación artística y que en caso de perderse la esperanza queda como sostén emocional.

Tiene dos grandes acepciones, una asociada a la risa y otra a los estados de ánimo, estos pueden ser buenos o malos, de ahí la frase “está de buen humor o de mal humor. Por otra parte, se ha comprobado que las personas con buen sentido del humor pueden soportar mejor situaciones estresantes”, acotó el catedrático

Antonio Berazaín hombre de ciencia y sobre todo con un elevado sentido del humor, entró al mundo de la comicidad profesionalmente hace casi 30 años. “Fue en periodo especial cuando muchas personas como consecuencia de la difícil situación económica pusieron en función sus habilidades extras curriculares para sobrevivir.

Unos devinieron albañiles, carpinteros y otros elaboradores de tamales o vendedores; y como yo tenía ciertas destrezas para hacer reír me convertí en humorista.

En ese tránsito tuvo mucha influencia Carlos Ruiz de la Tejera. Yo iba a sus peñas, le llevaba algunos de mis trabajos y terminé participando, animado por él, en el único Festival de la parodia hecho en el país.

En el año noventa y cinco decidí dedicarme por entero al humor para ganar dinero, sin dejar mis funciones pedagógicas. Mi debut fue el veintinueve de julio en una peña de Carlos Ruiz, donde hice el monólogo El Camello, el cual le gustó.

Eso me dio confianza para continuar presentándome en concursos y otros certámenes humorísticos, ganar seguridad, e integrarme al Centro Promotor del Humor y a la UNEAC.

Tengo la satisfacción de haber compartido escenarios con grandes del humor en Cuba: Rigoberto Ferrera, Osvaldo Doimeadios, Ulises Toirac y de recorrer casi todos los teatros de la capital, también de hacer con Luis Silva, Misión imposible, un proyecto que duró cuatro años, aunque con el paso del tiempo me quedé solo como guionista” acotó el igualmente Master en Didáctica de la física.

¿Cuántas satisfacciones ha traído a su mundo laboral y personal el universo de la risa?

«Muchas, primero porque personas vistas por mí solo en televisión ahora son mis amigos, y segundo darme a conocer. De hecho, hay una anécdota muy cómica: “Yo salía todos los domingos en Los amigos de Pepito y en ocasión de una actividad en un centro de trabajo, un hombre se me acercó y dijo: “Nunca pensé que alguien de la televisión viniera aquí”. Con ello me sentí alagado porque en realidad me consideraba ya un hombre de la televisión.

«Me ha servido para aplicarlo en mi vida docente, participo en el encuentro teórico del Centro Promotor del Humor y en una ocasión presenté una investigación: Humor como recurso pedagógico, cuya aplicación hace reír a mis alumnos durante todo el curso, aunque ellos aseguran que lloran el día de la prueba».

¿En su condición de profesor siente que su desempeño como humorista es óbice a la hora de enfrentarse al alumnado?

«Nunca he tenido problemas, yo les decía a mis estudiantes en broma, tengo función en tal lugar y la taquillera tiene el registro de asistencia, y ellos iban. A veces estaba actuando con Silva en Fresa y Chocolate y en el público había alumnos míos.

«Siempre me vieron con respeto y consideración porque en realidad lo valorado por los estudiantes en un profesor es el conocimiento, la sabiduría y la óptima comunicación, algo en lo que el humor ayuda

«Claro debe utilizarse con medida, tú no puedes dar chucho desmedido ni poner motes porque eso es fatal».

Ser humorista implica el cumplimiento de ciertos cánones a la hora de trabajar con los públicos. ¿Qué aspectos no deben perderse de vista?

«Esa pregunta me hace recordar una ocasión en que el gerente de un centro nocturno le dijo a Doimeadiós “Me hace falta que des cuero”, a lo que Doime respondió “pues búsquese un mayoral”

«Con esto indico que el respeto a los públicos es lo primero. Por lo general cuando yo actuaba iba a las presentaciones con un amplio repertorio, hacía chistes diagnósticos para saber el grado de humor de las gentes y conocer qué bromas hacer y cuáles no.

«Aunque cuando el público se dispersa debes subir la parada y hablar de cuestiones fuertes como el sexo, lo que no implica falta de respeto sino un recurso para recobrar la atención».

Hay quienes hablan de humor inteligente y de humor burdo. Existen esas categorías. ¿Cuál es uno y cuál el otro?

«Lo que si te puedo asegurar que el humor es contextual. No todos los públicos son iguales ni todos los contextos. La radio es un contexto, la televisión otro, el teatro diferente en su totalidad, así como el cabaret.

«Cuando las personas van a un teatro están consciente de lo que van a ver, a un cabaret van a romancear, a subir la temperatura y en ocasiones ni advierten al humorista, como pasa también en los carnavales.

Es entonces cuando debes buscar las herramientas para llamar la atención y hacer tu trabajo, aunque en esos casos no siempre se tiene la victoria esperada».

Se asegura que la crítica humorística es una manera eficaz de resolver los problemas existentes en nuestra sociedad. ¿Qué piensa al respecto?

«El humor ayuda, toca regiones áridas sin él, pero la solución de los problemas está en manos de las autoridades gubernamentales. El ejemplo más fehaciente de cuanto puede ayudar el humor como critica, es el programa concerniente a todas las penurias sufridas por un viajero en el aeropuerto José Martí, que trataba de comprar un bocadito y luego una cerveza. Días después de emitido ese programa, trabajadores del aeropuerto llamaron a Silva para felicitarlo porque la medida que entorpecía el consumo de los viajeros la habían quitado.

«Claro la situación en el programa salió un poco exagerada si bien en la concreta transmitiò el mensaje deseado, con el consiguiente efecto».

¿Qué aconsejaría a quienes se inician en el mundo del humor?

«El humor es un hecho que requiere mucha cultura. Necesitas leer abundante teatro, ver mucho cine. Es como un gran huevo frito, trabajas en la yema, pero en la clara tienes toda la información que hará posible el trabajo.

«Mis guiones en su mayoría son elaborados a partir de situaciones reales, cotidianas que he hilvanado hasta crear un conflicto. Es un proceso creativo imposible de hacer sin cultura».

¿Cómo llega a Vivir del Cuento?

«Se hizo el programa Los amigos de Pepito, y Averof, productor del Centro Promotor del Humor me pidió participar en él como asesor porque vieron en mí al humorista con una formación académica como para sentarse con alguien y explicarle lo que debía hacer

«Apadriné el programa, llevaba el control de los cuentos de manera tal que no se fuera una pifia o una palabra fuerte. Pero como ese era un proyecto de Marcos García, el hijo de Teresa, cuando se fue para España se lo llevó

«Entonces todo dio un giro, la casa de Pánfilo comenzò como una supuesta academia del cuento donde venían los concursantes, pero de momento el dramatizado alrededor de Pánfilo empezó a tomar vuelo, hasta que la competencia desapareció y quedó solo el dramatizado, conocido como Vivir del Cuento».

Los guiones del programa son reflejo de la realidad de los cubanos. ¿Cree usted que en esa semejanza estriba el absoluto éxito del espacio?

«Seguro, fíjate que la definición de Nachy el director de Vivir del cuento es: “El programa es lo que está en la calle con arte en la televisión”.

«Vi un documental por Julio Acanda en el que dice “Es una cosa curiosa, las gentes crea los chistes y después se vuelven espectadores de esos chistes recreados por los humoristas”

«Incluso mientras más te acercas a las realidades de las gentes, corrupción, mal manejo de recursos, más gustas. Ahora hice un programa vinculado con las cosas de la libreta, el burocratismo, y otro llamado El hombre invisible… donde a Pánfilo le dan baja de la libreta, y debe demostrar que está vivo, pero lo ponen femenino y debe aclarar que es hombre.

«Cuando todo está resuelto aparece en la libreta Adelaida, su mujer fallecida y entonces hay que demostrar que está muerta. Estas son cuestiones que han pasado».

En ocasiones he escuchado decir: Al programa se le está yendo la mano”, cuando las críticas son reales pero agudas. Ha sentido en algún momento que la mano se ha ido de control.

«Mientras digamos la verdad, el látigo con el cascabel en la punta, no hay por qué sentir temores, es la llamada sátira social propia del teatro bufo cubano.

«Vivir del cuento se caracteriza por jugar con la cadena, pero no con el perro, pensamos mucho lo que vamos a decir y cuando a alguno se nos va la mano, como dices, nos llamamos a capitulo, y colegiamos la situación. Por eso no hemos sido censurados».

Hace varios meses que no disfrutamos de nuevos Vivir del cuento, lo que ha traído comentarios, acera de la desaparición del espacio ¿Cuánto de cierto hay en esos murmullos?

«El programa sigue, ya nos reunimos para legalizar los temas, pero estamos en un impaz por problemas económicos que incluye el pago por traslado, entre otros gastos. Esa es hasta el momento la dificultad para nuevas emisiones».

En los minutos finales de la entrevista Antonio Berazaín expresó “el programa gusta, pero le molesta a los extremos. Algunos ultraizquierdistas de aquí porque le pisa el callo, y a los ultraderechistas porque les molesta la existencia del programa”