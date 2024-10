Apk Viajando: ¿Podemos mejorar?

Independientemente de la desproporción entre la disponibilidad real de boletos en ferrocarril, ómnibus y catamarán y ferry (Isla de la Juventud) para viajes interprovinciales y las necesidades que presenta la población, la forma en que se comercializan los pasajes presenta no pocas oportunidades de mejora para que este proceso sea menos engorroso de lo que muchas veces es hoy.

A continuación les presento el resultado de un análisis realizado por los compañeros de la Empresa Viajero y el Grupo Empresarial de Transporte Automotor (GEA), al que pertenece dicha empresa. Queremos compartirlo con ustedes para conocer sus criterios y recomendaciones, antes de que comience la materialización de estas propuestas.

Debo aclarar que algunas de las medidas que presentamos ahora, han surgido del debate en esta página y del aporte de ustedes.

Principales dificultades identificadas:

Insuficientes capacidades a la venta, situación que se agrava con la cantidad de capacidades que no se ponen a la venta, al estar sometidas a autorizaciones administrativas.

Acceso simultáneo de una cantidad de personas muy superior a la oferta en el mismo horario (8:30AM), en que también acceden las agencias de venta de pasaje, lo que provoca congestión e inestabilidad en los servidores y en consecuencia los errores de conexión u operación que perciben los usuarios.

Falta de información en las agencias, a partir de que las personas no tienen certeza de si ciertamente existen las capacidades que buscan o no.

A pesar que desde un inicio se mantuvo el acceso digital de todas las personas a través de la Apk VIAJANDO a las capacidades que se venden en las agencias, con el objetivo de incentivar la informatización de la sociedad, la práctica ha demostrado que se vende en agencias aproximadamente el 50% de las capacidades, debido a diferentes causas que no se han modificado durante los últimos dos años.

Abundan en internet, numerosas ofertas de pasajes a sobreprecio, por personas que evidentemente se dedican a la compra y reventa de capacidades utilizando la Apk. La posibilidad de compra de hasta 30 pasajes por una misma persona en 30 días, favorece este fenómeno.

Es criterio generalizado que las funcionalidades de la Apk VIAJANDO son adecuadas, aún cuando, con el objetivo de aportar mayor seguridad a las transacciones, se le han incorporado algunas restricciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han evaluado las acciones siguientes:

-Continuar las acciones para elevar las capacidades de transportación que brindan las empresas estatales. En tanto se logre una mejoría en esto, hacer un análisis de las capacidades destinadas a uso administrativo y poner una parte de ellas a disposición de la comercialización directa, tanto por la Apk VIAJANDO como por las agencias.

-Incorporar para su comercialización a través de la Apk VIAJANDO, servicios de transportación de formas de gestión no estatal a precios concertados, que si bien son superiores a los estatales, constituyen una alternativa más. Todo lo anterior permitirá ampliar en algo la oferta.

– Tomando en cuenta el promedio histórico de las capacidades que se comercializan, destinar el 50% de las capacidades disponibles para su comercialización a través de las agencias y el otro 50% a través de la Apk VIAJANDO, sin que una modalidad tenga acceso a la otra. Lo anterior permitirá evitar la concurrencia que se produce entre cada una de ellas y poder identificar mejor la problemática.

– Para apoyar a los pasajeros que compran en agencias, desarrollar un módulo en la Apk VIAJANDO o una apk independiente para que las personas puedan consultar la disponibilidad de pasajes mientras esperan para comprar.

– Separar cada día los momentos de oferta de las capacidades, comenzando a través de la APk VIAJANDO a las 6:30 AM con la oferta de todas las capacidades de larga distancia y luego a las 7:30 AM, las capacidades de corta distancia, y mantener la apertura de las capacidades del día para las agencias a las 8:30 AM como hasta ahora. Ello permitirá, fragmentar la demanda sobre el sistema y ofertar las capacidades de mayor concurrencia en el horario de mejor conectividad. Con ello, las personas que generalmente compran pasajes para rutas de menor demanda, tendrán menos congestión para adquirirlas.

– Limitar la venta hasta ocho capacidades (reservas) en un período de treinta días, en lugar de treinta como hasta hoy se hace. Ello permitirá favorecer a la mayoría y evitar el abuso de esta posibilidad por personas inescrupulosas que se dedican a la reventa.

– Mantener el sistema de monitoreo y bloqueo de las cuentas de todo aquel que resulte denunciado o que se aprecie se dedica a la reventa.

La puesta en marcha de las medidas que se enuncian, deberá ser de forma gradual pues dependen de aspectos organizativos y modificaciones a los software que se tienen que hacer paulatinamente.

Con estas acciones, tratamos de dar respuesta a la gran cantidad de comentarios, críticas, propuestas que hemos recibido sobre esta compleja temática. Agradecemos sus criterios, los que nos serán muy útiles para continuar con el proceso de implementación de estas medidas.

En próximas publicaciones nos referiremos a otra serie de mejoras que se están realizando a la aplicación para optimizar y mejorar su funcionamiento.

(Tomado del perfil de Facebook de Eduardo Rodríguez Dávila)