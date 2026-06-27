La Selección Argentina tendrá un adversario muy particular en 16vos del Mundial 2026: Cabo Verde, el país más pequeño que alguna vez superó una fase de Copa del Mundo.

Será la primera vez que el equipo nacional enfrentará a un rival africano en una fase de eliminación directa, aunque hay varios antecedentes frente a equipos de ese continente.

Cómo le fue a Argentina contra rivales de África

La Selección disputó 8 partidos, con 7 victorias y solo una derrota. Convirtió 14 goles y recibió 5.

Todos los cruces se dieron de fase de grupos y la única derrota fue justo en el primer enfrentamiento ante un seleccionado de la CAF: el histórico 0-1 ante Camerún en el partido inaugural de Italia 1990.

El 2-1 frente a Nigeria de Estados Unidos 1994 quedará en los libros de historia porque fue el último partido de Diego Armando Maradona en una Copa del Mundo. Su salida del campo de la mano de una enfermera, antes del dóping por efedrina, es una de las imágenes emblemáticas de la competición.

También será muy difícil de olvidar el 2-1 ante Las Águilas Verdes en Rusia 2018, porque el agónico gol de Marcos Rojo salvó del papelón al conjunto dirigido por Jorge Sampaoli en el cierre de la primera ronda.

En el Mundial 2026, debutó con una clara victoria 3-0 sobre Argelia, con el primer triplete mundialista de Lionel Messi.

También enfrentó a Nigeria en Corea-Japón 2002 (triunfo 1-0), en Sudáfrica 2010 (1-0) y en Brasil 2014 (3-2). Además, en Alemania 2006 venció 2-1 a Costa de Marfil.

Contra Cabo Verde será el noveno partido pero apenas el cuarto equipo diferente.