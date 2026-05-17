La guitarrista concertista Ariadna Cuéllar Pérez obtuvo el Premio Cubadisco 2026 en la categoría Solista Concertante por su obra “Serenata concertada”, reconocimiento que la intérprete dedicó “a mi familia, a mi Cienfuegos y a los guitarristas cubanos estén donde estén”.

El lauro fue entregado durante la gala de premiaciones de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2026, efectuada este sábado en La Habana. El disco, producido por el sello Bis Music, cuenta con la dirección musical de Eduardo Rodríguez Saura y arreglos del maestro Francisco Rodríguez.

«Agradecida con todos los que apoyaron en la realización de éste disco desde la gestación hasta el final. Muchas gracias al jurado de Cubadisco por el reconocimiento,a Bismusic por permitirme ser parte de su catálogo,al productor musical del disco Eduardo Rodríguez por el exquisito y magistral trabajo y por soportarme,al Maestro Francisco Rodríguez por las versiones maravillosas», expresó la artista.

Cuéllar Pérez, actualmente presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Cienfuegos, manifestó también su agradecimiento «a la Dirección Provincial de Cultura y al Primer Secretario del Partido por permitir mi participación en la Gala de Premiaciones».

“Serenata concertada” estuvo nominado en otras dos categorías: Diseño de sonido ambiente controlado y Ópera prima. El álbum agrupa once canciones antológicas de la música popular cubana, versiones hechas magistralmente para guitarra solista por el maestro Francisco Rodríguez, entre las que se encuentran clásicos del pentagrama cubano como Unicornio, de Silvio Rodríguez, Cumbanchero, de Rafael Hernández, No puedo ser feliz, de Adolfo Guzmán, y Son de la Loma, de Miguel Matamoros.

La edición 29 de Cubadisco estuvo dedicada al son cubano, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, así como a la memoria de Jorge Gómez, figura fundacional del evento fallecido recientemente.Por primera vez el género Reparto cubano cuenta con una categoría oficial dentro del certamen, lo cual evidencia la popularidad de uno de los fenómenos musicales más influyentes de la escena contemporánea cubana.

A continuación, la lista de los premios del Cubadisco 2026

🏆 GRAN PREMIO CUBADISCO 2026

Álbum Artista Mira como vengo Isaac Delgado

🎭 PREMIOS A LA MAESTRÍA ARTÍSTICA

Reconocimiento Artista / Agrupación Motivo Premio a la Maestría Artística Daiana García y la Orquesta de Cámara de La Habana En su Aniversario 20

🎛️ PREMIO AL PRODUCTOR MUSICAL

Galardonado Logro Orlando (Maraca) Valle Por su aporte a la música y la discografía cubana

🏅 PREMIOS DE HONOR

Galardonado Orquesta Revé Septeto Santiaguero Pedrito Calvo Gilberto Santa Rosa José Alberto (El Canario) José Luis Arango Mayito Rivera Pedro Lugo (El Nene) María Elena Vinueza Víctor Torres

✨ PREMIOS ESPECIALES

Galardonado Obra / Motivo Pancho Amat Álbum Tributo al tres cubano Frank Fernández Música para el capítulo Mireya Luis de la serie documental Ruta ADN Elvira Fuentes e Iliana García DVD Solfeo y armonía. Dos experiencias cubanas Miguel Ángel García y Museo Nacional de la Música Conjunto de producciones sobre la vida y obra de Berta Armiñán y la Cultura Franco-Haitiana Joaquín Borges Triana Guión musical y conducción en la serie Segundo piso otra vez Augusto Blanca Álbum Postergadas Alex Díaz y Roly Ávalos Álbum La controversia del siglo en verso improvisado

🧒 PREMIO AL CONJUNTO DE OBRAS AUDIOVISUALES DEDICADAS A LAS INFANCIAS

Galardonado Obra Enid Rosales Todo gira Varios artistas Álbum Concierto para repartir canciones. La música de Silvio Rodríguez para la niñez La Colmenita Ricitos en el bosque de Irakere (adaptación homenaje al Grupo Irakere)

📚 RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR LA INVESTIGACIÓN

Galardonado Obra Cecilio Tieles Álbum A tempo con Cecilio Tieles Jesús Gómez Cairo Álbum Jesús habla de Gómez Cairo

🎼 ÁREA GENERAL

Ópera prima

Ganador Obra Cuerdas del alma Raíz y deriva

Diseño de sonido – ambiente controlado

Ganador Obra Isaac Delgado Mira como vengo

Diseño de sonido – ambiente no controlado

Ganador Obra Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba Detrás del muro

Diseño gráfico

Ganador Obra Ricardo Monnar y Marah Góngora Álbum Nueva era de Maraca y Camerata Cortés

Notas discográficas

Ganador Obra Claudia Fallarero Álbum Habana a toda cuerda de Orquesta de Cámara de La Habana

Notas musicológicas

Ganador Obra Carmen Souto Álbum De regreso a la aldea de Ernesto Oliva y Camerata Romeu

🎶 MÚSICA PATRIMONIAL

Antología – Versiones

Ganador Obra Varios artistas Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo

De la tradición sonera

Ganador Obra Maykel Dinza Destino

Tradicional Variado

Ganador Obra Orquesta Failde Caminando piango piango

Compilación

Ganador Obra Miriam Ramos Transparencia (Colección vol. 6) – Selección de grabaciones entre 1976 y 2020

🎤 CANCIONÍSTICA

Canción

Ganador Obra Rolando Luna y Annys Batista Locuras

Canción para niños

Ganador Obra Yamira Díaz Las nanas de Yamira

Trova

Ganador Obra Varios artistas Canción de luz. Homenaje a Ángel Quintero

Banda Sonora

Ganador Obra Waldo Mendoza Regreso al corazón

💿 MINIÁLBUM Y SENCILLOS

Miniálbum

Ganador Obra Sada Sada

Sencillos

Ganador Obra Elito Revé y su Charangón Muy grande pa´ tu edad

🎷 JAZZ – INSTRUMENTAL

Jazz

Ganador Obra Mayquel González Cháchara

Instrumental

Ganador Obra Maraca y Camerata Cortés Nueva era

💃 MÚSICA POPULAR BAILABLE ACTUAL

Bailable contemporáneo

Ganador Obra Isaac Delgado Mira como vengo

Variado tropical

Ganador Obra Alain Pérez Bingo

🎻 MÚSICA ACADÉMICA

Solista concertante

Ganador Obra Ariadna Cuéllar Serenata concertada

Música vocal y sinfónica

Ganador Obra Orquesta de Cámara de La Habana e invitados De todos los colores… y también sinfónico

Música de cámara

Ganador Obra Ernesto Oliva y Camerata Romeu De regreso a la aldea

🔀 FUSIÓN

Fusión – Alternativa

Ganador Obra Yilian Cañizares Erzulie

Pop – Fusión

Ganador Obra Ernesto Blanco Mundo remix vol. 1

🏙️ MÚSICA URBANA

Hip-hop

Ganador Obra Dúo Obsesión Luciérnaga. Crónicas de luz

Pop urbano – Reparto

Ganador Obra Wampi El rey de La Habana

🎬 AUDIOVISUALES

Concierto Largometraje

Ganador Obra Mayra María García Audiovisual de De regreso a la aldea (Ernesto Oliva y Camerata Romeu)

Concierto Mediometraje

Ganador Obra Gretel Cazón Audiovisual de Detrás del muro (Gretel Cazón, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y Coro del Teatro Lírico Nacional de Cuba)

De la Tradición Sonera (audiovisual)

Ganador Obra José Manuel García Suárez María Victoria Rodríguez: Que hablen si van a hablar

Documental Musical

Ganador Obra Liván A. Magdaleno Cruzata Tamboreras de Varios artistas

Making of

Ganador Obra Ileana Rodríguez y Neris González Bello Rumba con swing. Re-creaciones de Chano Pozo (Varios artistas)

🌐 EN REDES

Ganador Obra Neris González Bello y Gustavo González Rodríguez Serie El jazz. Podcast Música al día (Varios artistas)

🤝 COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Ganador Obra Gino Sitson feat. Alejandro Rodríguez. Invitada especial: Nancy Morejón Voce Marcos Madrigal y Alessandro Stella Pizzetti & Montemezzi Ensemble Vedado Tenebris Roberto Fonseca y Vincent Segal Nuit parisienne à la Havane

🌍 INTERNACIONAL

Ganador Obra Alex Pertout Capitán Araña Corimé Disarmo Balkanova July morning Herencia y Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta Portal. Sinfonía para el tambor David Gómez Evohé Nando Juglar Nando Juglar en La Habana