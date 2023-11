Escucha la Nota Escucha la Nota

Atletas y entrenador de patinaje de carrera de Cienfuegos trabajan con la vista puesta en los juegos escolares de 20224, donde procuran preservar el primer lugar alcanzado en 2023.

Con una plantilla de atletas que vienen de la categoría pioneril sin competencias nacionales en los dos últimos años, además del tiempo de pandemia y un solo deportista con experiencias competitivas en la categoría escolar en el año que termina, resulta una tarea difícil para los cienfuegueros la de preservar el primer lugar alcanzado en 2023 en e l patinaje de carrera categoría escolar.

En tal sentido, Ariel Moreno Cardas, entrenador que tiene la responsabilidad en Cienfuegos de entrenar las categorías pioneril, escolar ,juvenil y a los patinadores del centro técnico de esta provincia con atletas de Matanzas , Santiago de Cuba, Camagüey y otros territorios dio sus consideraciones de las expectativas para con los de este nivel, expresa que la categoria escolar se mantiene entrenando fuerte entrenando con los juveniles y están en condiciones de poder mantener el primer lugar de este año .

“Es una tarea difícil estar solo trabajando con el patinaje completo, dígase todas las categorías y el centro técnico, pero no importa se trabaja con el apoyo de alumnos que fueron patinadores y vienen y me apoyan mucho, también utilizo algunos padres para que me ayuden , es importante la relación que hay entre profesor-alumno para mantener un buen trabajo y que todo salga mucho porque es mucho trabajo ,pero el objetivo es cumplir con todo y se pueda alcanzar los resultados .

Ariel, con su entrega y amor al trabajo se ha ganado el respeto y cariño de los atletas y su familia y quien solo pide cambio que le mejoren la pista para poder trabajar más y mejor, valdría la pena dedicarle un poquito más de tiempo a este guerrero del deporte cubano.