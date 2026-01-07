“Arrancando” con frío el 2026

Primera entrega de 2026, con un cierre e inicio de año invernal, al menos en la parte occidental y central de Cuba, que se convirtió en la primera incursión de aire realmente frío en la zona tropical: la última madrugada notablemente fría de 2025 y las primeras de 2026.

En el arriesgado pronóstico para el fin de año se avizoró un posible descenso de las temperaturas, pero de qué manera “nos llegó” el invierno, así que rompemos el año hablando de frío.

La llegada de un frente frío el día 30 de diciembre, entre las horas finales de la mañana e inicios de la tarde, y que transitó produciendo muy aisladas lluvias, dio paso rápidamente a una masa de aire muy fría. Los vientos de región norte algo fuertes ayudaron a acentuar el descenso de la sensación térmica casi de manera inmediata. Ya en la madrugada del día 31 las temperaturas mínimas reflejaban el cambio, que tuvieron el valor más bajo de 9.8 grados Celsius en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. La primera madrugada de 2026 resultó notablemente fría, un término que se usa cuando las temperaturas mínimas descienden de 10 grados Celsius, lo que ocurrió en al menos 10 estaciones, siendo nuevamente la localidad cienfueguera de Aguada de Pasajeros la más relevante con 5.4 grados Celsius. Es interesante que todos estos registros “notables” fueran en las provincias desde Matanzas a Ciego de Ávila.

Durante estos tres días, la presencia de nublados en el occidente, si bien contribuía a que durante el día imperaran condiciones invernales, en la noche impedían que la caída de las temperaturas fuera de la misma manera a como ocurrió en localidades de la región central. Es por eso que lugares tradicionalmente “gélidos” de las provincias de Artemisa, Mayabeque y Matanzas quedaron “rezagados”.

A partir del tercer día del año comenzaron a cambiar las condiciones de nubosidad en el occidente, además con vientos en calma, “ingredientes” para frío intenso, como ya hemos visto. Esa madrugada los valores más bajos fueron Indio Hatuey, Matanzas con 5.3 grados Celsius y en otro punto que no podía faltar: Bainoa (Mayabeque) con 6.4.

De ahí en adelante, ya las temperaturas mínimas, aunque han “coqueteado” con los 10 grados Celsius, no han descendido a una sola cifra.

Como hemos explicado en otras ocasiones, cada dato meteorológico cuenta, siempre que se acompañe de una información complementaria que permita conocer las condiciones en que se tomó.

Un ejemplo son los registros en los aeropuertos, tomados en condiciones establecidas y con instrumentos calibrados que aseguran que esos valores corresponden con la realidad. Sin embargo, las características propias de esas instalaciones: grandes extensiones de terreno asfaltado, que en el día se calientan rápidamente y en la noche disipan con igual rapidez ese calor, provocando un mayor enfriamiento del aire más próximo a la superficie, hacen que los valores reportados no representen de igual manera a sus alrededores. Cuando hicimos el análisis de la importancia que tiene cada dato meteorológico, vimos un ejemplo:

“Por ejemplo, las estaciones meteorológicas de Santiago de las Vegas y el aeropuerto José Martí están a menos de tres kilómetros de distancia, pero sus registros difieren notablemente, aun cuando ambas cuentan con instrumental de precisión.

Eso demuestra que el paisaje influye en las condiciones: no es lo mismo una zona rodeada de tierra, con vegetación, etc., que retiene o libera calor a un paso determinado, que el asfalto que predomina en los aeródromos”.”

Hacemos esta mención porque en ocasiones se incluye información, como pueden ser las temperaturas mínimas, de dicha fuente con cifras bajas que causan asombro.

Precisamente para cerrar, traemos un valor interesante medido durante este “arranque frío” de 2026: en la madrugada de los días primero y dos de enero, el aeropuerto Jardines del Rey en Cayo Coco registró temperaturas de 9 y 10 grados Celsius, con una mínima de 8.7 grados Celsius el día dos. Llama la atención que, si bien siguió el compás de otros puntos en la región central, por su ubicación cercana a la costa norte no es habitual que tenga valores tan bajos. Y es que en casi un cuarto de siglo, desde el año 2002, solo en una ocasión ha tenido en sus archivos temperaturas de esa magnitud, cuando el 4 de febrero de 2021 sus termómetros marcaron 8 grados Celsius. En ese periodo, en solamente ocho ocasiones la temperatura ambiente fue de 10 grados Celsius, en los años 2005, 2007, 2010, 2021 y 2023.

Así que con temperaturas bajas iniciamos el andar de esta columna en 2026, esperando todo lo que meteorológicamente nos traiga este año por delante.