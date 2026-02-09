Raro desfile planetario iluminará el cielo el 28 de febrero

El cielo del 28 de febrero ofrecerá una escena poco habitual, un desfile planetario en el que seis mundos del sistema solar se reunirán en una misma franja del firmamento poco después del atardecer. Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno serán visibles durante una ventana limitada, en un fenómeno que promete cautivar tanto a astrónomos aficionados como a simples curiosos.

De acuerdo con el portal especializado StarWalk, los planetas se distribuirán a lo largo de la eclíptica —la trayectoria aparente del Sol— formando un arco suave de oeste a este. Cuatro de ellos podrán observarse a simple vista, mientras que los más lejanos exigirán el uso de binoculares o telescopio.

La cita principal será el 28 de febrero de 2026, aunque la ventana de visibilidad se extenderá desde finales de febrero hasta los primeros días de marzo, dependiendo de la ubicación geográfica del observador.

#AlmaPlusTv | Desfile de 7 planetas: el espectáculo que no se repetirá hasta el 2040 🌌Los amantes del cosmos tendrán esta semana una oportunidad única: siete planetas del Sistema Solar estarán alineados y serán visibles en el cielo nocturno, en un fenómeno conocido como… pic.twitter.com/Cu0xTqhePQ — Alma Plus Tv (@almaplustv) February 26, 2025

Cómo y cuándo observar el desfile planetario

El mejor momento para contemplar la alineación será aproximadamente entre 30 minutos y una hora después de la puesta del Sol. En ese lapso, el cielo estará lo suficientemente oscuro para distinguir los planetas más brillantes, pero aún no habrán desaparecido bajo el horizonte los más cercanos al Sol.

Desde el hemisferio norte, Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno aparecerán hacia el oeste y suroeste; Urano brillará más alto en el suroeste; y Júpiter destacará en el sureste, muy próximo a una Luna iluminada en un 90%. En el hemisferio sur, el arco se verá inclinado en sentido contrario, aunque la disposición general será similar.

Venus será el faro del evento: el objeto más brillante del cielo después de la Luna. Júpiter también resaltará con facilidad, seguido por Saturno y el más esquivo Mercurio, visible solo durante un breve intervalo y muy bajo sobre el horizonte occidental.

Urano y Neptuno, en cambio, requerirán ayuda óptica debido a su débil brillo. La presencia de la Luna casi llena aportará dramatismo a la escena, pero también dificultará la detección de los planetas más tenues.

Here are all the Solar System planets in order from the Sun ☀️🪐 Which one’s your favorite — and why? Drop it in the comments! 👇✨#Planets #SolarSystem #Space #Astronomy #StarWalk pic.twitter.com/MPKQ93wKfI — Star Walk (@StarWalk) February 3, 2026

Un fenómeno poco común y accesible al anochecer

Aunque no es raro que varios planetas coincidan en el cielo nocturno, sí es poco frecuente que seis se agrupen de forma tan favorable y, sobre todo, en horario vespertino. La mayoría de alineaciones espectaculares ocurren de madrugada, lo que reduce su accesibilidad para el público general.

Ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Atenas y Tokio tendrán su punto óptimo el propio 28 de febrero; en otras como Berlín, Londres o Beijing, el momento más compacto de la alineación se producirá el 1 de marzo. En São Paulo, la mejor fecha será el 25 de febrero, mientras que en Reikiavik podría desplazarse hasta el 2 de marzo.

Más allá de su impacto visual, el desfile planetario constituye una oportunidad pedagógica excepcional para comprender cómo se mueven los planetas en el plano del sistema solar y por qué la eclíptica actúa como escenario recurrente de estos encuentros aparentes.