Atletas y entrenadores de béisbol categoría sub 15 de Cienfuegos continúan su preparación

Aun con la insatisfacción de que en torneo zonal nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2022 los peloteros cienfuegueros de la categoría sub 15, aunque estuvieron coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del Grupo B, con vista al 2023 no renuncian a incluirse en la fiesta de los colegiales de todo el país.

Para ello trabajan en erradicar las deficiencias técnico y tácticas de la versión precedente en una selección con más del sesenta por ciento de sus atletas con experiencias competitiva del año que termina en Cuba y hasta en la arena internacional.

Deportistas y entrenador dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Alexander Cordero, jugador de cuadro, dijo que pese a que solo han topado con Villa Clara se ha trabajado y trabaja fuerte en cada sesión de entrenamiento en aras de enmendar los puntos más vulnerables en el orden individual y colectivo y nos sentimos muy optimista que en 2023 podremos alcanzar el boleto del Grupo B.

En tanto Omar Cantero plantea que después de que el pasado año estuvimos cerca pero no llegamos, ahora prima en el equipo mucha unidad y unos a otros nos ayudamos pensando en un resultado colectivo que es lo más importante para la provincia.

Por su parte Alexandre Font Stuart, mánager del equipo de béisbol categoría SUB 15 de Cienfuegos, confiesa que se ha trabajado a partir del banco de problemas de la versión anterior y siente contento porque se ha logrado mucha unidad en el colectivo de atletas y aunque solo un enfrentamiento con el equipo de Villa Clara es lo que han podido hacer, aunque localmente se ha enfrentado a equipos de la segunda categoría, de manera de poder comprobar que se han cumplido los objetivos de trabajo. Pensamos que en 2023 el equipo sub 15 de Cienfuegos pueda estar en la final de los Juegos Escolares, claro confiando en ganemos el boleto del Grupo B sin que sea algo fácil, en este grupo concursan, Villa Clara, Matanzas y Mayabeque, provincias con resultados en estas categorías y buenos entrenadores y directores de equipo.

En la categoría sub 15 de Cienfuegos hay una alta cantera de atletas con perspectivas para en un futuro no lejano seguir pasar a los niveles superiores y hasta de integrar el equipo de mayores del territorio, por ello que desde ahora se trabaje con rigor y sentido de pertenencia, permitirá mantener la cantera de atletas de nivel.