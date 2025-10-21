Aviso de ciclón tropical No. 1 🌀 Se forma la tormenta tropical Melissa

Durante las últimas horas la activa onda tropical sobre el mar Caribe centro – oriental se ha organizado mejor, concentrando sus áreas de fuertes lluvias y tormentas eléctricas, convirtiéndose en la tormenta tropical Melissa, decimotercer organismo de la actual temporada ciclónica.

A las once de la mañana de hoy fue localizada sobre los 14.3 grados de latitud Norte y los 71.7 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití.

Melissa posee vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión central de 1 003 hectoPascal. Se mueve con rumbo próximo al oeste con una velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora.

Durante el día de hoy este sistema comenzará a disminuir su velocidad de traslación a medida que inclina su trayectoria gradualmente al noroeste. En los próximos días, tendrá un lento movimiento sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas se tornarán más favorables para su intensificación, por lo que representa un peligro potencial para la región.

Dada la posición y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y trayectoria de este sistema.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy martes.