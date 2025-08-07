Perlavisión

Estos son los nominados al Balón de Oro 2025

Ago 7, 2025 #Balón de Oro, #deportes, #Fútbol

La carrera por el Balón de Oro entra en su recta final con una batalla abierta entre el talento precoz de Lamine Yamal y la explosión definitiva de Ousmane Dembélé. La gala del 22 de septiembre en París decidirá al heredero de Rodri.

 BALÓN DE ORO MASCULINO

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino son:

Jude Bellingham (R. Madrid/Inglaterra)
Ousmane Dembélé (PSG/Francia)
Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)
Désiré Doué (PSG/Francia)
Denzel Dumfries (Inter/Países Bajos)
Serhou Guirassy (Dortmund/Guinea)
Viktor Gyökeres (Sporting P.-Arsenal/Suecia)
Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
Achraf Hakimi (PSG/Marruecos)
Harry Kane (Bayern Múnich/Inglaterra)
Kvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia)
Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia)
Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)
Lautaro Martínez (Inter/Argentina)
Scott McTominay (Nápoles/Escocia)
Kylian Mbappé (R. Madrid/Francia)
Nuno Mendes (PSG/Portugal)
Joao Neves (PSG/Portugal)
Pedri (Barcelona/España)
Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)
Michael Olise (Bayern Múnich/Francia)
Raphinha (Barcelona/Brasil)
Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
Fabián Ruiz (PSG/España)
Virgil Van Dijk (Liverpool/Países Bajos)
Vinicius Jr. (R. Madrid/Brasil)
Mohamed Salah (Liverpool/Egipto)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-Liverpool/Alemania)
Vitinha (PSG/Portugal)
Lamine Yamal (Barcelona/España)

BALÓN DE ORO FEMENINO

Las 30 nominadas al Balón de Oro Femenino son:

Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zambia)
Aitana Bonmatí (Barcelona/España)
Sandy Baltimore (Chelsea/Francia)
Mariona Caldentey (Arsenal/España)
Klara Bühl (Bayern Múnich/Alemania)
Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit/Italia)
Steph Catley (Arsenal/Australia)
Melchie Dumornay (Olympique Lyon/Francia)
Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
Emily Fox (Arsenal/Estados Unidos)
Cristiana Girelli (Juventus/Italia)
Esther González (Gotham/España)
Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
Patri Guijarro (Barcelona/España)
Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Pernille Harder (Bayern Múnich/Dinamarca)
Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estados Unidos)
Chloe Kelly (Arsenal/Inglaterra)
Marta (Orlando Pride/Brasil)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
Ewa Pajor (Barcelona/Polonia)
Clara Mateo (Paris FC/Francia)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Claudia Pina (Barcelona/España)
Alexia Putellas (Barcelona/España)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suecia)
Caroline Weir (R. Madrid/Escocia)
Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)

 MEJOR CLUB MASCULINO
Los 5 nominados a Mejor Club Masculino son:
Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain
MEJOR CLUB FEMENINO

Los 5 nominados como Mejor Club Femenino son:

Arsenal
Barcelona
Chelsea
Olympique de Lyon
Orlando Pride

 TROFEO CRUYFF MASCULINO
Los 5 nominados al Trofeo Cruyff (Mejor Entrenador) del fútbol masculino son:
Antonio Conte (Nápoles)
Luis Enrique Martínez (PSG)
Hansi Flick (Barcelona)
Enzo Maresca (Chelsea)
Arne Slot (Liverpool)
 TROFEO CRUYFF FEMENINO
Las 5 nominaciones al Trofeo Cruyff (Mejor Entrenador/a) del fútbol femenino son:
Sonia Bompastor (Chelsea)
Arthur Elias (Brasil)
Justine Madugu (Nigeria)
Renée Slegers (Arsenal)
Sarina Wiegman (Inglaterra)
 TROFEO YASHIN MASCULINO

Los 10 nominados al Trofeo Yashin Masculino son:

Alisson Becker (Liverpool/Brasil)
Yassine Bounou (Al Hilal/Marruecos)
Lucas Chevalier (Lille/Francia)
Thibaut Courtois (R. Madrid/Bélgica)
Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia)
Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)
Jan Oblak (At. Madrid/Eslovenia)
David Raya (Arsenal/Inglaterra)
Matz Sels (Nottingham Forest/Bélgica)
Yann Sommer (Inter/Suiza)

 TROFEO YASHIN FEMENINO

Las 5 nominadas al Trofeo Yashin Femenino son:

Ann-Katrin Berger (Gotham/Alemania)
Cata Coll (Barcelona/España)
Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
Chiamaka Nnadozie (Brighton/Nigeria)
Daphne Van Domselaar (Arsenal/Países Bajos)

TROFEO KOPA MASCULINO

Los 10 nominados al Trofeo Kopa (Mejor Sub-21) Masculino son:

Pau Cubarsí (Barcelona/España)
Ayyoub Bouaddi (Lille/Francia)
Desiré Doué (PSG/Francia)
Estevao (Palmeiras-Chelsea/Brasil)
Dean Huijsen (Bournemouth-R.Madrid/España)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal/Inglaterra)
Rodrigo Mora (Porto/Portugal)
Joao Neves (PSG/Portugal)
Lamine Yamal (Barcelona/España)
Kenan Yildiz (Juventus/Turquía)

 TROFEO KOPA FEMENINO

Las 5 nominadas al Trofeo Kopa (Mejor Sub-21) Femenino son:

Michelle Agyemang (Arsenal/Inglaterra)
Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)
Wieke Keptein (Chelsea/Países Bajos)
Vicky López (Barcelona/España)
Claudia Martínez Obando (Club Olimpia/Paraguay)

(Tomado de Onda Cero)

