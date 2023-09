Escucha la Nota Escucha la Nota

He dicho en diferentes escenarios que no me gusta la definición de paulatino para el proceso de bancarización en el país. Prefiero progresivo y más, considero que debe ser urgente, para sanear nuestras finanzas y por creer se trata incluso- de un problema de seguridad nacional.

Lo pude corroborar en reciente capacitación e intercambio de pareceres entre especialistas de los bancos de Crédito y Comercio y Popular de Ahorro, en Cienfuegos, con representantes de diversos organismos, la prensa y actores económicos independientes.

Anécdotas, dudas, inquietudes y más, compartimos los participantes, mientras escuchábamos los propósitos demorados digo yo-, para el uso eficiente de los servicios bancarios, en esencia el significado de la bancarización que no puede convertirse en una Resolución más como tantas otras.

Es inconcebible que todavía existan organizaciones productivas y de los servicios que no paguen los haberes a sus trabajadores mediante tarjetas magnéticas, resulta incómodo y hasta absurdo, que quienes residen hacia el mal llamado interior del país reciban su salario por representación territorial- en tarjetas del Banco Metropolitano.

Cómo permitir que alguien que presta un servicio o vende un bien se adjudique el derecho de exigirle al cliente un pago en efectivo si tiene visible el código QR en la unidad.

Porqué emitir una y otra vez las tarjetas de salario mientras usted se cambia de centro de labor gasto de recursos y tiempo del que no disponemos en abundancia.

A dónde va a parar tanto dinero fruto de la venta de las MIPYMEs y otros trabajadores particulares, qué se han hecho los billetes de alta denominación, quién fiscaliza para que desaparezca de una buena vez esta realidad que pudiera esconder delitos de los que históricamente hemos estado alejados, como el lavado de dinero, un dólar negro que oscurece y aclara según se mueve el anárquico mercado interno.

Estas y otras muchas interrogantes y quejas abundan entre la población y no tienen respuestas, aunque si explicaciones, esas que nos sirven para justificar hechos de toda índole que suceden en la cotidianidad. Falta responsabilidad, exigencia y sobre todo conciencia de una necesidad y urgencia para desinfectar nuestras finanzas de distorsiones y hasta oportunismo.

Cierto que la tecnología no nos acompaña, es verdad que pudiera faltar información y costumbre, pero tenemos creadas en el país las estructuras necesarias para convencer y exigir, no hay espacio ahora mismo para la quietud y el dejar hacer a la voluntad de quienes viven de espaldas a una realidad que agobia, súmele entonces llegar a un cajero automático y que no le dispense dinero.

Carecemos de estímulos como mejores bonificaciones para el ahorro, facilidades de pago para adquirir los conocidos POS en centros comerciales y particulares, ya dije y lo repito- la conectividad es baja, todavía tenemos zonas de silencio, escasea la voluntad, los buenos deseos, así como arrancar mezquinos intereses.

Bien por las unidades de Comercio y otras pocas organizaciones por la visibilidad y uso de los códigos QR, aunque el servicio de Caja Extra debe ir progresivamente al pago de las prestaciones, al menos en la capital provincial, conocedor de que en el resto de los municipios la situación es más compleja.

Bien por la continuidad de capacitaciones y explicaciones, llamados al convencimiento, pero debemos pasar a la acción y una alta responsabilidad la tiene el Gobierno local como la ONAT, DIS, Contraloría, MININT y más. De acogernos a lo paulatino… ¿usted qué cree?

(Foto del autor)