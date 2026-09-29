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Cuba Economía

Reafirma Banco Central de Cuba declaración de principios

Agencia Cubana de Noticias 29 de septiembre de 2026 No hay comentarios

El Banco Central de Cuba (BCC) expresó su rechazo a actitudes oportunistas, ilícitas o inescrupulosas que afecten la ética y los servicios bancarios en una declaración de principios, emitida a través de su web institucional.

Juana Lilia Delgado Portal, ministra- presidenta de la institución, subrayó que quienes incurran en tales conductas deberán responder con el rigor de la ley, al tiempo que destacó la honradez y disciplina que caracterizan al sector bancario nacional.

La declaración instruyó a todas las estructuras del sistema a investigar denuncias sin demoras, depurar responsabilidades administrativas, laborales y penales, y fortalecer el control interno y las auditorías.

También orientó coordinar con los órganos competentes del Estado el enfrentamiento a las ilegalidades, proteger a los denunciantes y garantizar la confidencialidad, así como reafirmar la ética bancaria y la cultura de denuncia en todas las dependencias.

El Banco Central agradeció a la población por denunciar prácticas indebidas, consideradas un obstáculo para mejorar los servicios en medio de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La entidad enfatizó que la denuncia ciudadana resulta imprescindible para combatir la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones financieras del país.

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