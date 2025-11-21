Bate nuevo récord en subasta una obra de Frida Kahlo

"El sueño (La cama)" fue pintado durante una época turbulenta en la vida de Kahlo. /Foto: Gettyimages

‘El sueño (la cama)’, pintura surrealista de la famosa artista mexicana Frida Kahlo, batió este jueves el récord de venta para una obra creada por una mujer, luego de ser subastada por más de 54 millones de dólares.

El lienzo, de la década de 1940, alcanzó un precio más de mil veces superior a su valor original cuando fue subastada en 1980, tras una tensa puja entre dos coleccionistas.

La casa de subastas Sotheby’s de Nueva York (EE.UU.) fue la encargada de organizar la puja por la obra de Kahlo, que arrancó con una oferta de 22 millones de dólares y, poco a poco, escaló hasta su precio histórico final.

¿De qué habla ‘El sueño’?

El lienzo subastado es un autorretrato de Kahlo, que yace sobre un lecho de estilo colonial envuelta por una manta amarilla, en cuya superficie destacan hojas y raíces que la envuelven mientras duerme.

Sobre la cama de la mujer levita un esqueleto cargado de cartuchos de dinamita y un ramo de flores.

Fue pintado durante un período turbulento de su vida: el año en que asesinaron a un ex amante y después de divorciarse de Diego Rivera, reconciliarse y volverse a casar con él.

Su obra a menudo reflejaba su dolorosa relación con su cuerpo, afectado por la poliomielitis en su infancia y por las graves lesiones sufridas en un accidente de autobús en 1925.

Reconocimiento a su obra

‘El sueño (la cama)’, que estaba en manos de un coleccionista privado, supera el récord que había establecido otro autorretrato de la artista mexicana titulado ‘Diego y yo’, que en 2021 fue adquirida por Eduardo Constantini, economista y empresario argentino, por 34,9 millones de dólares.

«Pocos podrían haber imaginado que (…) se vendería finalmente por US$55 millones, cuando en 1980 fue subastada por primera vez en Sotheby’s por US$51.000», comentó Anna Di Stasi, directora del departamento de arte latinoamericano de la casa de subastas.

«Este resultado sin precedentes demuestra lo mucho que hemos avanzado, no solo en la apreciación del genio de Frida Kahlo, sino también en el reconocimiento de las mujeres artistas al más alto nivel del mercado», añadió.

«El sueño (la cama)» es una de las pocas pinturas de Kahlo que se encuentran en el mercado público desde que las autoridades mexicanas declararon sus obras como monumentos artísticos en la década de 1980, impidiendo su exportación sin autorización.

La historia de Kahlo fue adaptada al cine en 2002 con una película biográfica protagonizada por Salma Hayek, que narra su tormentosa relación con Diego Rivera y las lesiones que sufrió en su vida.