Lanzan recopilaciones de álbumes históricos de The Beatles

Las colecciones de The Beatles 1962-1966 (Álbum Rojo) y 1967-1970 (Álbum Azul) fueron lanzadas en paquetes de la Edición 2023 por la compañía Apple.

Las nuevas colecciones de vinilos combinan ‘Rojo’ y ‘Azul’ en estuches, y la versión británica única del tema Love Me Do comienza ahora en 1962-1966 (edición 2023).

La canción final de The Beatles, “Now And Then”, aparece en 1967-1970 (edición 2023) para completar las colecciones que abarcan toda la carrera del la banda británica.

Ahora, las listas de canciones de ambas colecciones se han ampliado, con todas las pistas mezcladas en estéreo y Dolby Atmos.

La reedición de estos álbumes de grandes éxitos de The Beatles es con motivo del 50 aniversario de su lanzamiento.

Al margen, se añadieron 21 temas que no figuraban en el original, incluida la «última canción» de la banda, «Now and Then», que vio la luz mundialmente a inicios de este mes con los Fab four reunidos gracias a la tecnología por última vez.