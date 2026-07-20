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Dan a conocer preselección de los Elefantes de Cienfuegos para 65 Serie Nacional de Béisbol

PorPrimitivo González Prado

Jul 20, 2026 #béisbol, #deportes, #Elefantes de Cienfuegos
Cienfuegos para 65 Serie Nacional de Béisbol">

En una conferencia de prensa celebrada este lunes en el estadio 5 de Septiembre, la dirección de la novena de los Elefantes de Cienfuegos dio a conocer la preselección oficial que militará en la venidera Serie Nacional de Béisbol número 65.

La lista está conformada por nueve receptores, trece jugadores de cuadro, nueve jardineros y 23 lanzadores. En este grupo se asienta la base del equipo que compitió en la Serie 64, con tres incorporaciones de lujo que regresan a la manada: los jardineros Yoasnier Emilio Pérez –conocido en el ambiente beisbolero como “El Cucuro”– y Luis Enrique González, así como el serpentinero Gerson Fernández.

Para el director de los paquidermos, Yoandry Moya Vives, la preselección llega en un momento clave. “Estoy contento con el grupo que hemos armado. La incorporación de estos atletas fortalece nuestra ofensiva y me da más opciones a la hora de armar la alineación regular”, afirmó el estratega.

Moya Vives también resaltó que Cienfuegos fue la provincia que más jugadores aportó como refuerzos a la IV Liga Élite –con tres lanzadores y un bateador–, todos ellos con participación en playoffs, lo que les brinda una madurez psicológica importante para afrontar los momentos decisivos.

El retorno de “El Cucuro” y Luis Enrique González, sumado a la presencia de experimentados como Erisbel Arruebarrena, Luis Vicente Mateo, Félix Rodríguez, José Manuel Oramas y Erick Acevedo, le permitirá al manager confeccionar un line-up más equilibrado y competitivo.

La directiva fue clara en sus aspiraciones: el objetivo para la Serie 65 es mantener o superar la décima posición alcanzada en el campeonato anterior, donde los Elefantes dejaron atrás más de un lustro de sotaneros. “No hay más opciones que meternos entre las seis mejores novenas del país”, sentenció Moya Vives, quien confía en que el trabajo realizado y la juventud del plantel serán las claves para devolver el protagonismo al béisbol cienfueguero.

La preselección comenzará sus entrenamientos de cara al inicio de la temporada, y en los próximos días se definirá la nómina definitiva que representará a la Perla del Sur en la próxima campaña.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

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