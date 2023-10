Un entrenador apasionado por el béisbol en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

Integrante del cuerpo de dirección de la novena de los Elefantes en la serie 50 con la mejor actuación histórica de los paquidermos en estas lides, además de participar con equipos nacionales en eventos foráneos, son aspectos que distinguen a Bárbaro Marin Milanés, jefe técnico de la academia de béisbol de Cienfuegos un eterno enamorado del deporte de las bolas y los strikes.

Con mucho sentimiento por el beisbol nos confiesa. “Esto es lo mí , yo sin el béisbol no soy nada e incluso llevo en la academia de béisbol de Cienfuegos cuatro años como entrenador principal y me gusta mi trabajo porque cada año aporto de cuatro ,cinco ,seis . y hasta doce y catorce atletas ,al equipo sub 23 y a la novena de los elefantes yo me siento orgulloso con el grupo de trabajo que tengo”.

Marín Milanés tiene bajo sus enseñanzas en la academia de béisbol de Cienfuegos, una valiosa cantera de atletas, que tienen condiciones para brillar, “siempre y cuando ellos se lo crean, piensen en grande y yo digo que es hora ya de que piensen en grande porque en la provincia en los últimos años hemos retrocedido en el béisbol en los resultados de la serie nacional ,pienso que es horade hacer una renovación y darle oportunidad a estos muchachos”.

De tal manera como en Cienfuegos en todo el país hay hombres que como Marín hacen tan grande y rico al béisbol que lo han convertido en patrimonio nación.