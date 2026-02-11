Duelo de zurdos en el inicio de la final de 64 SNB

Ya no hay espacio para más. Las expectativas han llegado a su clímax, pues este miércoles se inicia la disputa del cetro de la 64 Serie Nacional de Beisbol entre el monarca exponente Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas, en la sede neutral del Estadio Latinoamericano.

Los mentores anunciaron a sus abridores: los zurdos Eliander Bravo (LTU) y Yoennis Yera (MTZ).

Preparados madero en ristre están todos los jugadores de posición. Bravo sabe que Yurisbel Gracial, Hanyelo Videt, Ariel Martínez, el capitán Eduardo Blanco y José Amaury Noroña conforman el núcleo potente de la armada de la Atenas de Cuba.

Bravo debe evitar los lanzamientos en rectas en plena zona, en cambio su rompimiento podría llevarlo por el camino del éxito. Con ese pensamiento táctico impediría los contactos con la Teammate 190 de los temidos bates tuneros

Yera, más experimentado, conoce bien la fuerza de la ofensiva de sus contrarios. Aunque su recta no tiene la velocidad de antes, intentará mover la bola para crearle dificultades, especialmente a los hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón, y al camagüeyano devenido leñador Henry Quintero.

Para llegar a esta disputa del cetro, Las Tunas venció en semifinales 4×2 a Artemisa, en tanto Matanzas despachó con igual balance a Industriales.

Para los seguidores más fieles, duele la imposibilidad de jugar, tanto en el Bosque Encantado tunero o en el peligroso pantano de los saurios yumurinos. Pero la actual situación del país con el provocado por el desabastecimiento de combustible por parte del gobierno de Estados Unidos, precisa de esta modificación en el calendario.

No obstante, en las gradas del Coloso del Cerro seguro se escucharán los cánticos de los hinchas de cada conjunto, no olvidemos que La Habana es la capital de todos los cubanos, y ahora se convertirá en la del beisbol nacional.

En el templo de la pelota cubana, Matanzas busca el segundo título, también como el primero con el mentor Armando Ferrer, y a los leñadores les acompañará la premisa de conseguir su tercera corona sucesiva, todas bajo las indicaciones de su mentor Abeicy Pantoja.

En la fase regular, el líder Las Tunas superó 3-2 en la subserie particular a Matanzas, que cerró en el segundo escaño.