Nuevos beneficios fiscales impulsan los talleres laborales para personas con discapacidad

El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) publicó en la Gaceta Oficial de la República la Resolución 201 de 2026, que establece beneficios fiscales para talleres donde laboran personas en situación de discapacidad, como parte de la Transformación Económica y Social 69.

La disposición, firmada por el ministro de Finanzas y Precios el 2 de septiembre, reconoce la necesidad de incrementar incentivos fiscales específicos para estos espacios, así como para los actores económicos que les suministran insumos y materias primas.

Entre las medidas aprobadas figuran la deducción del 150 por ciento (%) de los gastos por concepto de salarios y contribuciones a la seguridad social, aplicable al cálculo del Impuesto sobre Utilidades en empresas de Industrias Locales y talleres que contratan personas en situación de discapacidad.

También se estableció un tipo impositivo del 30 % para el aporte por Rendimiento de la Inversión Estatal en esas entidades, y la exención del pago del Impuesto sobre las Ventas y los Servicios a los actores económicos que realicen ventas mayoristas de insumos y materias primas a dichos talleres.

La resolución incrementa en un 50 % la cuantía del mínimo exento para el cálculo y pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales de las personas en situación de discapacidad.

El MFP subrayó que estas medidas constituyen la materialización de garantías constitucionales de empleo digno, inclusión socio‑laboral y sostenibilidad económica.

Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra del organismo, compareció este jueves en el espacio televisivo Buenos Días para ofrecer detalles sobre la Resolución 201 y sus alcances, según precisó el MFP desde la misma red social.