Brasil remonta ante Japón y avanza a los octavos de final

Casemiro (2-L) de Brasil celebra con sus compañeros tras marcar el gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

La selección de Brasil estuvo contra las cuerdas este lunes en Houston contra Japón, pero un gol de cabeza de Casemiro y otro de Gabriel Martinelli en el minuto 96 le dieron un vital triunfo por 2-1 que clasificó al equipo de Carlo Ancelotti a los octavos de final del Mundial.

Japón rozó una hazaña histórica cuando se adelantó a la media hora con un tanto de Kaishu Sano. Brasil controló la posesión, pero lo hizo con poco ritmo y sin profundidad, mientras el conjunto asiático se mostró ordenado, paciente y cómodo sobre el terreno de juego.

El gol japonés llegó tras un error en la salida de balón de Danilo. Sano interceptó el pase en el centro del campo, avanzó hasta la frontal y superó a Alisson con un preciso disparo raso. El tanto aumentó la presión sobre una Canarinha incapaz de reaccionar antes del descanso.

Brasil derrota a Japón con un tanto agónico de Martinelli

Gabriel Martinelli, de Brasil, celebra tras marcar el gol durante el partido del Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Ancelotti movió el banquillo tras el intermedio con la entrada de Endrick por Paquetá y Brasil mostró una actitud mucho más agresiva. El empate llegó en el minuto 55, cuando Casemiro cabeceó a la red un centro de Gabriel tras varias ocasiones claras del conjunto brasileño.

Brasil mantuvo la iniciativa y generó peligro, con un remate de Vinicius al poste como una de las acciones más destacadas. Sin embargo, el partido se equilibró nuevamente y la selección sudamericana sufrió además la baja de Casemiro por lesión cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga.

Pero en el sexto minuto del tiempo añadido apareció Martinelli. Bruno Guimaraes encontró un espacio para asistir al extremo, cuyo disparo, tras tocar en el portero Suzuki y en el poste, terminó en el fondo de la red. Un gol agónico que selló el pase de Brasil a octavos y dejó a Japón a las puertas de una gesta histórica.

📋 Ficha del partido: 🇧🇷 Brasil Vs. 🇯🇵 Japón

El portero brasileño Alisson Becker es superado cuando Japón anota el primer gol durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Dato Información Partido 🇧🇷 Brasil 2-1 🇯🇵 Japón Competición 🏆 Copa Mundial 2026 Fase 🎯 Dieciseisavos de final Estadio 🏟️ NRG Stadium (Houston, Texas) Asistencia 👥 68.777 espectadores Seleccionadores 🇧🇷 Carlo Ancelotti / 🇯🇵 Hajime Moriyasu

⚽ Goles

Minuto Jugador 29′ 🇯🇵 Kaishu Sano (0-1) 55′ 🇧🇷 Casemiro (1-1) 90+6′ 🇧🇷 Gabriel Martinelli (2-1)