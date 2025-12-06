Buscan proteger a las abejas nativas de afectaciones climáticas y depredación

Cierre positivo del Congreso Mesoamericano sobre este tema, concluido anoche en San José de Costa Rica

Proteger a las abejas nativas de las afectaciones climáticas y la depredación de los seres humanos, fue el consenso de los participantes en el XIV Congreso Mesoamericano, concluido anoche en San José de Costa Rica.

En coincidencia de visión y perspectiva, unas 150 ponencias y pósteres expusieron las debilidades y amenazas actuales sobre la cría y manejo de las abejas meliponas, reconocidas dentro de una actividad ancestral desde la cultura de los pueblos originarios en Mesoamérica.

Entre los más connotados daños a las abejas se mencionaron la quema y tala indiscriminada de bosques, la fumigación con químicos agresivos y el uso desproporcionado de la actividad comercial sobre estos insectos, a los cuales les rendían honores en la cultura maya.

Ponencias de Cuba en Congreso

Entre las propuestas presentadas al Congreso, tres son de autores cubanos, entre ellas La cadena productiva de la miel de abeja melipona, investigación vinculada al proyecto de desarrollo local Melicuma, en el municipio cienfueguero de Cumanayagua.

Sus autores, Laura Alpízar Peña y Osvaldo Rodríguez Arencibia, proponen acciones para perfeccionar esa cadena desde la producción local de los propietarios de colmenas.

Melicuma es el primer proyecto de su tipo en esa provincia del centro y sur de Cuba, y ya posee una tienda para comercializar productos preparados a partir de los renglones de la colmena.

Entre los temas de Cuba presentados estuvo, además, la indagación sobre Caracterización de la meliponicultura en el casco urbano de San Nicolás de Bari, en Mayabeque, del profesor y Doctor en Ciencias Walberto Loriga Pena, uno de los más avezados científicos estudiosos del tema.

Loriga Pena figura entre los autores del Manual de Meliponicultura de Cuba, una de las herramientas teóricas más utilizadas por hombres y mujeres que se dedican a esta actividad en el país.

Además se debatió en plenario el estudio Mujeres Meliponicultoras de Cuba: Grupo aportador, desde los saberes, a la producción y diversificación de las llamadas abejas de la tierra.

Esta agrupación femenina se unificó en la red social de Whatsapp, y ese entorno se convirtió en espacio de capacitación, interacción, intercambio de conocimientos y de solidaridad.

Visibilizar una actividad de arraigo ancestral

La invisibilidad en la que se ha sumido a la meliponicultura ha impedido que la población reconozca los grandes valores económicos, de calidad y utilidad para la salud de los productos de la colmena de estas especies sin aguijón.

Proyectos con niños de escuelas de primaria y secundaria de Colombia aportaron una nota muy positiva al evento, desde donde se envió un mensaje sobre la necesidad de preparar a las nuevas generaciones en esta actividad.

Estuvieron presentes en el acto de clausura representantes de gobierno, de la Universidad Nacional de Costa Rica y personalidades como la investigadora y experta mundial Patricia Vit, de Venezuela, y Ricardo Ayala, de México.

Durante el resumen final se informó de la participación de 19 países, con grupos y alianzas de productores de colmenas, entre estos Abejas sin Fronteras y Red de abejeros de Nicaragua.

Quienes han asistido a varios de estos encuentros resaltaron la organización del XIV Congreso, que sin dudas generó un llamado de alerta para salvar a las más de 2 mil 600 especies de abejas de Mesoamérica. (La autora fue enviada especial de la Agencia Cubana de Noticias)