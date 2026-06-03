Cadena Meliá y Banco extranjero suspenden operaciones en Cuba

La cadena Meliá Hotels International y el banco extranjero procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas VISA y MASTERCARD, anunciaron hoy el cese de sus operaciones en la Isla, ello como consecuencia del recrudecimiento de las medidas de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos.

Meliá Hotels International comentó que tras un proceso de evaluación de riesgos y en respuesta a las circunstancias actuales del país, se decidió la conclusión inmediata de sus servicios de gestión, comercialización y cesión de uso de marcas en 15 hoteles de Cuba.

La decisión, comunicada previamente a las propiedades el pasado 26 de mayo y confirmada hoy, se sustenta —según la compañía— en un sentido de responsabilidad empresarial y en factores externos que han afectado de manera significativa la operativa, la legalidad y la seguridad de estos establecimientos.

Los hoteles que dejan de formar parte de la operativa de Meliá son: Gran Hotel Bristol Habana Vieja (Member of The Meliá Collection), Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, y Sol Varadero Beach.

La empresa explicó que la mayoría de estos hoteles se encontraban ya cerrados y sin actividad debido a los problemas energéticos y a la caída de la demanda en Cuba, lo que limita el impacto inmediato de la medida. No obstante, Meliá está implementando planes específicos para garantizar una desafiliación ordenada y protocolos de comunicación transparente con proveedores y clientes.

La compañía agradeció la confianza de sus grupos de interés y aseguró que continuará monitoreando la evolución del contexto para reevaluar su presencia en la isla.

Información del Banco Central de Cuba

Por su parte, el Banco Central de Cuba circuló también este miércoles una nota en la que abunda que, con fecha 2 de junio se recibió comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas VISA y MASTERCARD, de interrumpir su relación con FINCIMEX S.A.

Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba.

A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como VISA y MASTERCARD.

El banco extranjero dio a conocer que, a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del Imperio, se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana.

Se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país:

Efectivo

Tarjetas prepago 100% nacionales: Clásica y Tropical

Tarjetas Internacionales Mir y Union pay.