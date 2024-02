Calendario, el final…

— Desde el punto de vista de la realización audiovisual, ¿cuáles son las diferencias más destacadas entre esta temporada y las anteriores?

«En esta tercera temporada, comenzamos con el trabajo de Vladimir Barbarán en la fotografía, quien también estuvo a cargo en la primera temporada. En la segunda temporada, Ana María González se encargó de este aspecto. Aunque Vladimir no pudo concluir su trabajo en esta entrega debido a compromisos fuera del país, logramos mantener la cohesión visual que habíamos planificado desde el inicio. A pesar de los diferentes directores de fotografía, hemos conseguido una unidad estética en toda la serie.

«Además, hemos realizado un cambio en el editor, ahora contamos con Rafael García, quien comprende perfectamente el ritmo de la serie. Mi presencia constante durante el proceso de edición ha contribuido a garantizar esa cohesión visual que tanto valoramos. A pesar de los tres años transcurridos y los diferentes especialistas involucrados, se ha logrado mantener la misma calidad y consistencia en la realización audiovisual de Calendario».

— Mirando críticamente el resultado de esta nueva temporada, ¿hay aspectos con los que se siente insatisfecha?

«Siempre me siento insatisfecha con lo que hago. Cuando estoy en la sala de edición o incluso durante la grabación, a menudo tengo la sensación de que la escena no quedó como esperaba. Esta insatisfacción no es hacia los actores o los especialistas, sino hacia mí misma.

«A veces, la realidad de enfrentar tantas dificultades durante la producción me abruma, y entonces me veo obligada a conformarme con un resultado que no alcanza mis expectativas o mis sueños. Sin embargo, siempre encuentro aspectos con los que no estoy satisfecha. Nunca estoy completamente satisfecha con mi trabajo porque soy muy crítica conmigo misma.

«Esta autocrítica me permite aprender constantemente. Cada vez que identifico un error en una grabación, me comprometo a no repetirlo en el futuro. Así es como trato de mantenerme rigurosa y no conformarme con lo que ya he logrado».