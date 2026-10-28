Camilo Cienfuegos, uno de los más insignes combatientes de la Revolución Cubana

Camilo Cienfuegos Gorriarán, quien falleció el 28 de octubre de 1959, es recordado en Cuba como uno de sus más insignes combatientes y revolucionarios, quien junto a otros jóvenes alzó su voz contra la tiranía de Fulgencio Batista.

Estuvo presente en varias manifestaciones posicionándose en contra del régimen que imperaba en la isla caribeña, por lo que fue torturado y posteriormente partió al exilio en 1955.

En tierras mexicanas conoció a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara y demás revolucionarios que se preparaban para regresar a Cuba y liberarla, acción que fue posible el 1de enero de 1959, desempeñando Cienfuegos un rol fundamental.

Cinco facetas de Camilo Cienfuegos

– En marzo de 1958 fue el encargado del primer grupo que llegó más allá de las lomas de la Sierra Maestra cuando dirigió el combate en los llanos del río Cauto, acción complicada al ser un terreno muy plano y estar casi siempre en desventaja con las tropas enemigas en número y parque.

– En abril de 1958 fue ascendido a comandante y promovido a jefe de la Columna 2 Antonio Maceo, con la que protagonizaría junto a Ernesto “Che” Guevara y su columna 8 Ciro Redondo la invasión del Oriente al Occidente, que terminaría siendo fundamental para el triunfo revolucionario de enero de 1959.

– En medio de la luchar armada, propuso la creación de Comisiones Obreras en poblados como Alicante y Juan Francisco, ubicadas en el centro el país, adscritas a la dirección del Ejército revolucionario.

Algunos de los propósitos de esta acción fue que los campesinos y obreros pudieran elegir sus representantes en Asambleas Generales y determinar las necesidades de cada colonia, batey o central.

– El miembro del Partido Socialista Popular (PSP), Ursinio Rojas Santiesteban, se reunió con Camilo para proponerle la realización del Congreso Nacional de Trabajadores Azucareros, liderado por el Frente Obrero Nacional Unido.

Cienfuegos asistió a la cita donde estuvieron presentes cerca de 700 campesinos de diferentes zonas del centro cubano. Camilo intervino en varias ocasiones, incluida la clausura.

– El día 2 de enero de 1959, la columna 2, Antonio Maceo, dirigida por el comandante Camilo Cienfuegos toma el cuartel habanero de Columbia sin disparar un tiro.

Posteriormente, ordenó la toma de los órganos represivos de la dictadura y disolvió el Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Buró Represivo de Actividades Estudiantiles (BRAE).

Camilo Cienfuegos fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde y en el cumplimiento de sus funciones, ante la sedición del entonces jefe del Regimiento Militar Ignacio Agramonte (Camagüey), comandante Huber Matos, viajó hasta este territorio a detener a este último y acabar con la intentona.

(Tomado de TeleSUR)