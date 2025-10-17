Canal RT cumple 20 años en el aire; Putin y Díaz-Canel envían felicitaciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó en un mensaje de video a RT con motivo de los 20 años de su fundación y agradeció al medio por su trabajo.

«Felicito a RT en sus 20 años, y nos felicitamos por tener la señal de RT en Español 24 por 7 en Cuba, algo que el público cubano agradece mucho. RT, ustedes gustan mucho en Cuba. Felicitaciones«, manifestó el líder cubano.

Díaz-Canel indicó que le gusta RT porque «dice verdades que otros esconden» y porque es «un medio atractivo y moderno». El mandatario cubano también señaló que RT «ha abierto su perfil hacia el Sur Global y no se mira el ombligo como tantos medios occidentales», además de que «respeta a Cuba y nos permite mostrar nuestras verdades al resto del mundo«. «Me gusta RT […] porque existe algo así en manos de personas honestas, que se atreven a decir las verdades incómodas de los grandes poderes mundiales», subrayó.

RT fue lanzado en 2005 y durante este tiempo se ha convertido en uno de los canales de noticias internacionales más populares del mundo, con una audiencia semanal de millones de personas.

Influyentes figuras públicas y políticas, así como periodistas, colaboran con el medio. Así, RT ha emitido programas del legendario presentador estadounidense Larry King, así como del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, conocido entre otras cosas por publicar numerosos documentos secretos de diversas agencias de EE.UU., gracias a los cuales el mundo se enteró de numerosos crímenes. Desde 2018, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa presenta su programa en el canal. Desde 2024, Patrick Loch Otieno Lumumba, luchador contra el neocolonialismo, profesor y escritor, analiza en RT muchas dicotomías de África.

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a RT por el 20.º aniversario del inicio de sus emisiones

«Saben, para ser sincero, cuando surgió la idea de crear Russia Today, no sospechaba que adquiriría tal magnitud, tal calidad y que se desarrollaría de tal manera. Les felicito por ello», dijo el mandatario durante una entrevista con RT.

Al detallar por qué esto ocurre, Putin dijo que «la respuesta es muy sencilla»:

«A pesar de la presión que se ejerce sobre los periodistas de Russia Today, de todas las prohibiciones, de todas las sanciones, de las restricciones administrativas y financieras, ustedes dicen lo que piensan».

«Y esto, muy a menudo, no se corresponde con el llamado ‘mainstream’ de la información mundial», agregó.

«Sigan actuando de la misma manera»

De acuerdo con sus palabras, «es precisamente eso, y la profesionalidad con la que ustedes presentan esta información, la sinceridad con la que lo hacen y la veracidad, la fiabilidad de la información que sus espectadores perciben, la objetividad, lo que cautiva, y la audiencia crece rápidamente». «Les felicito por ello», dijo.

«Les deseo que sigan actuando de la misma manera en el futuro y que transmitan a millones de personas en todo el mundo su postura sobre cuestiones clave de la agenda internacional. Creo que ahí reside todo el sentido de su trabajo y de su vida».

«¡Les felicito por sus éxitos!», subrayó.