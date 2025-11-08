Cancelada de última hora la Copa América de béisbol 2025

La Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) informó hoy la cancelación de la Copa América de ese deporte, prevista del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

De acuerdo con la comunicación a las federaciones nacionales que iban a participar en el torneo, la causa de dicha decisión está asociada a inconvenientes de orden operativo y logístico en la organización panameña.

Se pudo conocer que el país sede tenía dificultades en el financiamiento para hospedaje hotelero, logística e infraestructura básica.

La nota publicada en el sitio web de la WBSC Américas explica que «por incumplimiento del promotor privado que llevaría a cabo la copa desde el 13/11 al 22/11/2025 en Panamá, causa por la cual, se impediría la instalación del evento, participación de los atletas, estadía, transporte y seguridad que conlleva la realización de este tipo de eventos».

Sobre la posibilidad de reprogramar la justa continental, varios medios añaden que los organizadores intentaron infructuosamente ubicarlo en 2026, pero el calendario competitivo del próximo año está “comprometido y sin fechas para poder realizarlo”, aunque el próximo día 12 de este mes se informarán más detalles sobre lo sucedido en una rueda de prensa.

Pronunciamiento de la FCBS

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) lamentó en un hilo de mensajes en la red social digital X la cancelación de una lid que “frustra aspiraciones competitivas respaldadas por erogaciones económicas y otros esfuerzos logísticos”.

En su mensaje la FCBS enfatiza además que “se deshace la posibilidad de que el continente viva un torneo importante”.

La dirección de Copabe ha informado telefónicamente a la FCBS la cancelación de la Copa América de #Beisbol. pic.twitter.com/vuERJ4Z2Nq — Federación Cubana de Beisbol y Softbol (@CubanaBeisbol) November 8, 2025

La Copa América de Béisbol pretendía reunir a los mejores doce países en el ranking beisbolero de las Américas, excepto Estados Unidos, que desde el principio declinó asistir.

Inicialmente la sede de la fase preliminar sería compartida entre Panamá y Venezuela, pero hace unas semanas los organizadores reajustaron el proyecto y concentraron toda la competencia en el istmo debido a causas logísticas, según explicaron.

El torneo asignaría cuatro cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y cinco para los Panamericanos de Lima 2027.