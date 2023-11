Capacitan a jóvenes reserva de organizaciones productivas de AZCUBA

Escucha la Nota Escucha la Nota

Osmel Mayón Pérez, es el Jefe de Producción de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre. Este joven cienfueguero alcanzó la responsabilidad gracias a su disposición y el haber sido calificado en el Centro Nacional de Capacitación Azucarera del Grupo Empresarial AZCUBA.

Se trata de una escuela para preparar a quienes sobresalen por su desempeño y convertirlos en guías de colectivos, luego de ser instruidos en las materias necesarias como Economía, Liderazgo, Dirección y gestión, por ejemplo. En apenas 15 días quedan listos para asumir nuevas encomiendas, dirigidas a la implementación de buenas prácticas en la producción.

Osmel es un muchacho sencillo, graduado de Técnico medio en Veterinaria, así que el campo ha sido su pasión, dice que no le gusta el trabajo de oficina, apenas de tira de la cama ya está pensando en pegarse a la tierra para sacarle provecho, esa es su máxima para dirigir con el ejemplo.

Me basta un rato en la dirección de la Cooperativa para organizar el trabajo, de ahí salgo para la siembra y estoy hasta que termine, si son otras labores, igual me quedo con la tropa y en tiempo de zafra, según el dicho: desde que se vea hasta que no se vea, es la única forma de garantizar buenos rendimientos, enfatiza.

De la escuela que lo capacitó, agrega que tuvo magníficos profesores, que le enseñaron la parte práctica y en las unidades, porque se combina la teoría en las aulas con el aprendizaje en el campo. Así con tus propios ojos compruebas cómo se prepara el suelo, qué hacer para una buena siembra de caña, el tape de la semilla con los centímetros de tierra que debe tener encima.

Corrobora la manera de moldear a los muchachos, el ingeniero Jesús Sacerio Vidal, Vicepresidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC) y profesor del Centro, formamos líderes, es la primera tarea, porque para garantizar que el sector se salve lo primero que debe existir en las unidades productoras es un líder, capaz de motivar al colectivo y después hacer bien su trabajo.

A estos jóvenes, como Osmel les corresponde continuar la misión de producir caña en el país, agrega el ingeniero. Una vez graduados es importante mantener el intercambio con los profesores y aplicar cada enseñanza, perfeccionarla cuando el momento lo amerite e interiorizar que deben rescatar el prestigio de la otrora primera industria cubana.

Es importante lograr las poblaciones que demanda un campo de caña dice Mayón Pérez. De eso depende que esa área rinda entre 8 y 10 años y si se incumple con las buenas prácticas y la población transversal se deteriora, entonces pierdes la vida útil de hectáreas imprescindibles para dar azúcar. Si bien cuenta con las condiciones necesarias en la CPA, como maquinaria y gente experimentada, reconoce que su liderazgo es fundamental.