Carlos Luis volverá a ser el malo de la novela

Carlos Luis González es siempre el mismo, no importa dónde te lo encuentres ni qué tan “de moda” esté, bien por la magia de las teleseries o por la otra poderosísima: la de las redes sociales. Él siempre saluda y sonríe familiar, cercano, con la misma naturalidad de cuando lo conocí siendo adolescentes, entonces una se siente en la confianza de preguntarle con la misma espontaneidad.

Carli ¿en qué andas, qué hay de nuevo?

“En julio terminé el rodaje de la segunda temporada de Al habla con los muertos, una serie humorística cuya primera temporada funcionó muy bien, no tengo aún la fecha en que saldrá, pero ya está lista la segunda”.

¿Te veremos entonces haciendo humor o el tuyo es un personaje dramático?

“Mi personaje es muy simpático. Ya desde hace algún tiempito estoy explorando el humor desde las redes y pienso que eso fue algo que tuvieron en cuenta a la hora de llamarme para este personaje de Al habla con los muertos. Estoy disfrutando la etapa esta en que voy explorando la comedia, el humor y me gusta muchísimo”.

Y al espacio de la telenovela ¿volverás pronto?

“Estoy preparándome para empezar a filmar en el mes de enero una telenovela dirigida por Tamara Castellanos y Ernesto Fiallo…

Es pronto, pero ¿alguito que nos puedas adelantar sobre este trabajo?

“Puedo adelantar muy poquito… mi personaje tiene características muy particulares. A modo de spoiler: es el villano de la historia. En mi última telenovela, que fue Tierras de Fuego en 2013, yo era el villano también, regreso a la pantalla con este personaje, una vez más como villano y pienso que a la gente le va a gustar muchísimo y yo súper contento”.

Diez años desde la última telenovela ¿eres un actor selectivo con los proyectos en los que trabajas?

“Yo he tratado de ser muy cuidadoso con las cosas que hago y, realmente, parto de mi gusto personal. Si el personaje me enamora, si pienso que tiene cosas para contar, cosas afines a mí, pues sin pensarlo me lanzo y en ese sentido creo que he tenido, gracias a Dios, buenos resultados a la hora de seleccionar los trabajos”.

También te mantienes activo en el teatro ..

“Sí, en enero retomamos Los vecinos de arriba, la obra de teatro dirigida por Caleb Casas. La primera temporada que tuvimos fue fabulosa, entonces ahora nos lanzamos a la aventura de hacer una segunda, porque realmente la gente se quedó con muchas ganas de disfrutarla, por las características que tiene nuestra sala, Argos Teatro, que es pequeñita. Ya presentamos un mes de funciones y ahora vamos a retomarla otro mes más para que quien no pudo verla, aproveche”.

Y de tu faceta como “influencer” qué nos cuentas ¿cómo ha sido la experiencia en las redes?

“Muy contento con todo lo que está pasando con las redes, el cariño que recibo, ya hay un nicho de personas, una familia que se va creando y todos los días van llegando más. Estoy muy feliz porque la gente ha sido muy respetuosa, muestran un sentido de pertenencia conmigo, con mi carrera, con mi vida personal y ha sido muy bonito realmente.

“A pesar de que la gente me ve como un actor dramático, me han acogido muy bien en este nuevo emprendimiento mío como influencer, trabajando el humor, la comedia, incluso me van impulsando a seguir, los mensajes siempre son de aliento: oye, no dejes de hacer esto, espero tus reels, tus post, porque me alegran el día. Eso te va motivando y es muy lindo”.

Me dices que te ven como un actor dramático, pero ¿te identifican más con alguno de tus personajes?

“Hay personajes que te marcan para siempre. Me pasó, durante un tiempo, que todo el mundo me decía Machito Villalobos, pero luego vino el personaje de Alex, el mayor de UNO, y yo pienso que ese personaje me va a marcar a mí para toda la vida, porque esa serie no ha estado en pantalla desde hace 8 ó 9 años y la gente me sigue llamando como “Alex el Mayor de UNO” pienso que siempre me van a reconocer por eso”.

¿Y la música dónde se ha quedado?

“La música va conmigo siempre. Desde hace mucho tiempo no la ejerzo como músico, pero en mi vida personal y profesional uso mucho la música. La necesito a la hora de crear, de construir los personajes. Siempre he dicho que cada personaje tiene una melodía, una armonía, una manera de ser, de comportarse, de pensar, de fluir a nivel psicológico y físico y pienso que ahí hay algo en lo que la música también aporta su poquito”.