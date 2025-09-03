Celebran los 115 años del natalicio del poeta José Ángel Buesa

Fotos: Biblioteca Municipal de Cruces

El municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos, celebró este martes el aniversario 115 del natalicio del poeta José Ángel Buesa, quien fuera conocido como el “enamorado” de Cuba.

La jornada se desarrolló en el corazón de esa localidad y convirtió al parque José Martí de la localidad en escenario de lecturas, presentaciones artísticas y momentos de evocación de la vida del autor que llevó el nombre de Cruces más allá de las fronteras nacionales.

Organizado por la Biblioteca Municipal, el evento es parte de una iniciativa destinada a rescatar la memoria e identidad del territorio, a través de la promoción de figuras literarias que marcaron la historia local.

Madialis Alfonso Posada, directora de la institución, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el homenaje busca acercar a las nuevas generaciones a un creador, cuya sensibilidad trascendió épocas y estilos y que constituye un símbolo de orgullo para todos los crucenses.

En el programa se incluyó la presentación del libro Oasis, a cargo de la escritora Yudit Keilin, quien compartió con los asistentes fragmentos de una obra considerada entre las más representativas del autor, por su tono íntimo y su capacidad de emocionar a públicos diversos.

Pasarás por mi vida sin saber que pasaste…

Aficionados de la Casa de Cultura interpretaron números artísticos inspirados en la lírica de Buesa y lograron un ambiente donde el arte popular se unió a la poesía para rendir homenaje al escritor en el propio sitio donde vivió y soñó durante su juventud.

Juddy Martín Acosta, escritora y promotora cultural, explicó que retomar la obra de Buesa es una necesidad cultural porque se trata de un patrimonio que no puede quedar en silencio y todavía conmueve a quienes leen sus versos.

Buesa, dijo, alcanzó la posteridad de manera natural, y muy pocos autores logran mantener vigencia después de tanto tiempo gracias a un lirismo que habla directamente al corazón y convierte a cada lector en cómplice de su sensibilidad.

Aunque no tuvo la visibilidad de otros autores cubanos, en Cruces el nombre de José Ángel Buesa ocupa un lugar destacado por la forma en que supo retratar con autenticidad las costumbres y emociones de la gente sencilla.

Ese apego a lo popular constituye una de las razones por las cuales las instituciones culturales insisten en devolver su obra al centro de la vida comunitaria, como referente capaz de dialogar con el presente sin perder la raíz. (✍️ Denis Daniel Lazo)