Cero mortalidad infantil y materna en San Fernando de Camarones

Fotos: del autor

Por Yordany Monzón Hernández

El consejo popular San Fernando de Camarones, del municipio de Palmira, acumula más de una década sin mortalidad infantil ni materna, gracias al esfuerzo y dedicación de médicos y enfermeros de esta, una de las comunidades más longevas de la provincia de Cienfuegos.

La doctora Yanelis León Suárez, jefa del Grupo Básico de Trabajo del policlínico Francisco del Sol Díaz, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el Programa de Atención Materno-Infantil en esa localidad se desarrolla de forma satisfactoria, al mantener los indicadores con altos estándares de calidad.

En la localidad, con 15 gestantes, hay siete embarazadas de alto riesgo y de ellas cuatro se encuentran ingresadas en el hogar materno, mientras ninguno de los 27 lactantes presenta riesgo.

Para la principal institución de salud de San Fernando de Camarones constituye una premisa seguir perfeccionando la atención de las mujeres en su vida reproductiva y de la niñez y la adolescencia, porque en comunidades rurales como esta, suelen ser frecuentes los embarazos en edades tempranas, los cuales ocasionan altos riesgos.

León Suárez agregó que en el área de salud existe una consulta multidisciplinaria integrada por siete especialidades en las ramas de la medicina, que analizan cada caso en específico y prestan suma atención a la evolución y trayecto de cada embarazo, asegurando así la vida de las puérperas y sus vástagos.

Hasta los lugares de difícil acceso o intrincados llegan estos profesionales de la salud, acompañados por la dirección y el grupo básico de la institución para brindar asistencia, chequear y evaluar a cada embarazada o lactante, ello posibilita que ninguno quede desamparado, destacó.

También como es común ante algún caso de riesgo la dirección acompañada de los especialistas llegan hasta al hogar de la gestante, a fin de explicar sobre las complicaciones que se podrían desarrollar y tratan de alcanzar un consenso con los familiares para que sea ingresada en un hogar materno del municipio o de zonas aledañas como Cruces y el propio Cienfuegos.

Para la comunidad, y en especial para el colectivo de la salud, es un reto mantener tan bajos los indicadores de mortalidad infantil y materna, ello demuestra el trabajo que desempeña el policlínico en general y cada consultorio médico de la familia y enfermera, recalcó.

Ganar en la calidad de la prestación de los servicios, perfeccionar la consulta y monitoreo de cada embarazo resulta imprescindible para así lograr y mantener indicadores de excelencia.

San Fernando de Camarones se estima fue fundada en 1714 y está considerada una de las localidades más longevas de la provincia de Cienfuegos.