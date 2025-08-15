Perlavisión

China organiza primeros juegos mundiales de robots humanoides

Ago 15, 2025 #China, #Juegos Mundiales, #robots humanoides

Los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 comenzaron este jueves en Pekín (China), informó la agencia de noticias estatal Xinhua.

En la cita, primer evento deportivo internacional dedicado íntegramente a robots con forma humana, se exhiben los avances más recientes en inteligencia artificial (IA), toma de decisiones y colaboración en movimiento de estos medios.

Este acontecimiento deportivo inédito, que reúne a 280 delegaciones de 16 países, se celebra en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad estructurado en tres categorías principales: competiciones deportivas, exhibiciones de habilidades y retos basados en situaciones reales.

Además, se incorporan pruebas de escenarios como simulaciones de tareas en fábricas, centros logísticos, hospitales y hoteles, así como eventos complementarios.

Li Yechuan, funcionario del Buró Municipal de Economía y Tecnología Informática de Pekín, explicó que la convocatoria adopta formatos de competición humana para someter a «pruebas extremas» los más recientes avances y capacidades aplicadas de esta clase de máquinas.

Principios competitivos

De acuerdo con los organizadores, los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 defenderán los principios de competencia justa, innovación abierta, seguridad, control y vinculación industrial.

Asimismo, estas competencias alentarán a los equipos participantes a romper los límites de los deportes con tecnologías innovadoras y explorarán las posibilidades de la simbiosis humano-máquina a través de la colaboración interdisciplinaria.

En los últimos años China ha promovido avances en la tecnología de robots humanoides a través de políticas como el «14 Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Fabricación Inteligente» y el Plan de Acción de Acción de la Aplicación «Robot +».

Por ende, este evento no solo es una plataforma competitiva, sino también una ventana importante para la exhibición de los logros científicos y tecnológicos del sector.

La cita sucede a la Conferencia Mundial de Robots 2025, inaugurada el 8 de agosto bajo el lema «Robots más inteligentes, agentes incorporados más inteligentes».

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

