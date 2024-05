El 4 de mayo de 1976 el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, visitó la Embotelladora de Agua Mineral, que recién entraba en funcionamiento, para luego llegarse hasta el Balneario de la propia localidad de Ciego Montero, una institución al servicio de la Salud en Cienfuegos.

A propósito de la efeméride, en El Chorrito, sesionará el encuentro internacional Presencia de Paulo Freire, en el cual sus participantes no solo recuerdan al insigne pedagogo, sino que realizan un acercamiento a la vida sociocultural del territorio, con recorridos y eventos teóricos en diferentes sitios.

En el discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en el acto de inauguración del Hospital Clínico Quirúrgico Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos, efectuado el 23 de marzo de 1979, dijo al referirse a la Salud en la provincia:

“Escuelas de técnicos no teníamos ninguna, tenemos una. Bancos de sangre ninguno, tenemos uno. Laboratorio de prótesis dental ninguno, tenemos uno. Centro provincial de higiene y epidemiología ninguno, tenemos uno. Y había un balneario minero-medicinal, uno, y tenemos uno (RISAS), es el de Ciego Montero. Pero hay algo que no estaba allí, que es la fábrica de embotellar el agua Ciego Montero. No había ninguna, y tenemos una” (RISAS Y APLAUSOS).

Fecha memorable para los pobladores de esa localidad, que atesora las aguas más famosas de Cuba y donde se realiza un fuerte trabajo comunitario a favor de una mejora constante en la calidad de vida.

(con la colaboración de Orlando Ventura Rivero, Presidente del Consejo Popular de Ciego Montero)