Aprecian servicios de la medicina nuclear en Cuba

La pertinencia es la palabra clave para definir al Centro de Isótopos (Centis) y su historia de 30 años al servicio de las prioridades del país en materia de salud pública, aseguró Daimar Cánovas González, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

Explicó que desde entonces se ha centrado en el desarrollo y la producción de radiofármacos destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles de la población cubana, entre las principales causas de morbilidad y mortalidad.

Cánovas González, de reciente designación en el cargo, pronunció el último discurso de las sesiones del VI Simposio Internacional y el VI Taller Nacional del Centis, que concluyeron este viernes en el Hotel Tryp Habana Libre, con la asistencia de científicos y empresarios de Alemania, Cuba (anfitrión), Chile, El Salvador, Hungría, México y Nicaragua.

En su intervención, se refirió al hecho de que sus instalaciones participan en programas o sectoriales de investigación-desarrollo-innovación con proyectos asociados a tales preferencias, las cuales contribuyen a sufragar con mayor efectividad la gestión de sus resultados.

Obviamente, subrayó, ayudan a suplir las carencias de la retribución salarial, “mientras no tengamos una reforma salarial o un tratamiento diferenciado también para el sector de la ciencia”.

Ahora que el país ha sido invitado a repensar su situación actual, a partir del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la prestación de servicios tecnológicos de alto valor agregado constituye una contribución a la sostenibilidad financiera de la institución, cuya cartera de productos no solo favorece la disminución de importaciones al Sistema Nacional de Salud, sino que genera productos exportables, dijo.

Las deliberaciones de ambos eventos, consideradas de primer mundo, transcurrieron durante tres días con vistas a celebrar el aniversario 30, el 14 de diciembre, de la inauguración de su moderna sede en San José de las Lajas, municipio cabecera de la provincia de Mayabeque.

Los debates y aportes giraron en torno a terapia, medicina nuclear, regulación-gestión de calidad, radio inmuno diagnóstico, desarrollo y producción de radiofármacos. Y física nuclear.

La ceremonia conmemorativa de la efeméride devino en una memorable acción para la entrega de diplomas, certificados y reconocimientos para todo el personal del Centis, centros, instituciones, organismos de la Administración Central del Estado, proveedores y distribuidores extranjeros.

El Centro de Isótopos está adjunto a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, del Citma, y es la instalación radiactiva más compleja de Cuba.

Actualmente, uno de sus proyectos internacionales es el titulado Fortalecimiento de las capacidades de producción y uso clínico de radiofármacos para el estudio y la terapia personalizada de las dolencias crónicas no transmisibles, con la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y el denominado Producción de radiofármacos teranósticos en Cuba, compuestos utilizados en la Medicina Nuclear Oncológica.