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ACPDI: Tres años aglutinando a personas en situación de discapacidad intelectual

PorJorge Domínguez Morado

Jun 8, 2026 #Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual, #Cuba

Con la mirada puesta en seguir contribuyendo con sus miembros al desarrollo inclusivo en la sociedad, la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) cumple este lunes ocho de junio tres años de fundada en el país.

Creada para aglutinar a personas con discapacidad intelectual en sus diferentes modalidades —leve, moderada, profunda o severa—, así como a quienes presentan síndrome de Down, autismo y enfermedades raras, la organización trabaja de manera estrecha con el sistema de salud y la educación especial, explica Ana Edys Martínez Valdés, presidenta de la filial sureña.

Cienfuegos ya suma cerca de 400 miembros, desde 2024 (fecha de constituida la filial de ACPDI en la provincia) y espera llegar a 477 una vez concluidos los procesos de aprobación nacional

«Nuestro objetivo es transformar realidades, desarrollar habilidades y crear espacios inclusivos para que estas personas y sus familias tengan oportunidades plenas en la sociedad. Mantenemos vínculos con sectores como salud pública, Educación, gobierno y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en busca de una verdadera inclusión social.”, asevera Martínez Valdés.

Por su parte, Yudisleydi Silva Mantilla, vicepresidenta de Funcionamiento Orgánico de la ACPDI en el municipio de Cienfuegos, expresa que la creación de esta asociación respondía a una necesidad imperiosa. En Cuba, 133 mil personas viven con discapacidad intelectual, lo que la convierte en la condición de discapacidad de mayor incidencia y prevalencia en el país, por encima de las físico-motoras (101 420) y las psicosociales (59 188).

Un principio rector es la voluntariedad. Las familias interesadas pueden iniciar el proceso a través de su área de salud, contactando a la defectóloga del territorio. Para casos con movilidad reducida, los propios miembros de la asociación realizan visitas en el hogar. Aquellos que deseen obtener más información pueden comunicarse con los teléfonos 50906650 o 971066.

Entre las principales acciones se encuentran la creación de círculos de interés en edades tempranas para fomentar habilidades y futura inclusión laboral, proyectos inclusivos dirigidos a adolescentes y adultos, celebración de fechas alegóricas como el Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo) y el Día de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril), así como la capacitación a familias y entidades sociales para fortalecer la inclusión.

Nadia Gelmes Rodríguez, miembro de la Junta Directiva Provincial de la ACPDI, enfatiza que “la familia es el principal eslabón para impulsar la inclusión social; sin su apoyo, el trabajo de la asociación no tendría el mismo impacto”.

“Nos sentimos acompañados, pero aún queda mucho por hacer. La inclusión es tarea de todos y requiere cambiar mentalidades, impulsar políticas públicas y fortalecer la espiritualidad de nuestras comunidades”, manifiesta la presidenta de la filial sureña de la ACPDI.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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