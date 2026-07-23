Cienfuegos conmemora el aniversario 73 de la gesta del Moncada">

Con un acto en el Parque de la Aduana, el pueblo del municipio de Cienfuegos celebró este jueves el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Con la presencia de trabajadores, estudiantes, jubilados y representantes del sector no estatal de la economía, el encuentro sirvió de escenario para destacar los avances y la resistencia del territorio frente a las dificultades económicas, recrudecidas por el bloqueo de Estados Unidos .

Compromiso y resultados tangibles

Al pronunciar las palabras centrales, Yadira Pérez Negrín, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos, subrayó que el legado del Moncada demuestra la posibilidad de superar cualquier situación adversa, y destacó que el territorio arriba a esta fecha con resultados significativos en diversos sectores.

La dirigente mencionó entre los resultados en saludo a la efeméride el impulso a la agricultura con la entrega de 96 nuevos usufructos de tierra y la incorporación de más de 429 hectáreas a la producción, así como el acompañamiento a 33 proyectos de desarrollo local y 241 Mipymes.

En el sector social, destacó que se ha protegido a más de cuatro mil personas con más de 23 millones de pesos ejecutados en asistencia social, y se ha favorecido la incorporación laboral de más de dos mil ciudadanos.

En materia de salud y educación, Cienfuegos mantiene una cobertura del 97 por ciento de los servicios médicos, con una mortalidad infantil de 2.61 por cada mil nacidos vivos y cero mortalidad materna. El sector educacional alcanzó un 90 por ciento de promoción y se cumplió con las políticas de ingreso a la enseñanza superior. Asimismo, ponderó el avance en el cambio de la matriz energética con el uso de fuentes renovables y la instalación de dos parques solares.

Homenaje a los protagonistas

La ocasión fue propicia para la entrega del carné a nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba, así como para otorgar el Sello de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a sus nuevos integrantes. Se reconoció a entidades como las direcciones de Cultura, Educación y Salud, así como a las Zonas de Defensa y actores económicos no estatales.

El cierre estuvo a cargo de la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra.

El acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional tendrá como sede este viernes 24 al municipio de Aguada de Pasajeros.