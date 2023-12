Asiste Roberto Morales Ojeda a sesión de Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos celebró la octava sesión ordinaria del décimoctavo período de mandato, con la presencia del Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), doctor Roberto Morales Ojeda. Se encontraban, además, Marydé Fernández López, Primera Secretaria del PCC En la provincia, ambos diputados y Yolexis Rodríguez Armada, Vicegobernadora en el territorio.

Delegados e invitados conocieron los resultados económicos de una localidad que alcanza superávit. Notable el aseguramiento a actividades de impacto social, sin adeudos al presupuesto del Estado, adecuado uso e ingresos a la contribución territorial y un diseño estratégico que dio respuestas a demandas de la población.

Presidentes de consejos populares en el municipio de Cienfuegos refirieron la necesidad de vincular los nuevos actores de la economía a las soluciones de problemas en el barrio, con más acierto donde persisten condiciones de vulnerabilidad en familias y personas, el convencimiento fue mayoritario en cuanto a la necesidad de dominar el presupuesto para ingresar y gastar con sentido práctico del ahorro de recursos.

“Sin la participación del pueblo es imposible lograr estos objetivos –dijo el Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda. Necesitamos del control popular para que haya calidad en los trabajos u objetivos propuestos que se empleen bien los recursos y es un medidor de satisfacción general”.

Del presupuesto aprobado para el año 2024 prioritarias las partidas destinadas al financiamiento de proyectos económico productivos e inversiones como por ejemplo el abasto de agua, una de las insatisfacciones de los cienfuegueros.

El dirigente partidista compartió reflexiones relacionadas con la disminución de los precios si tenemos más oferta, la necesidad de sostener la producción de azúcar como siempre lo ha hecho el territorio, disminuir la demanda para erradicar interrupciones del servicio eléctrico y disponer de combustible para otras actividades.

“Esto no es posible de lograr si cada uno de nosotros no asume con responsabilidad el papel que le corresponde, no se trata de más leyes, ni de más medidas, de lo que se trata es que lo ya aprobado lo hagamos realidad entre todos, en función de mejorar la calidad de vida de la población”, dijo.

Morales Ojeda expresó su confianza en la solución a las dificultades, fortalecer la comunicación y la confianza fidelista de que Cienfuegos no le fallará nunca a la Revolución.