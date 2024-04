Cienfuegos aspira al primer lugar en el bádminton de Juegos Escolares

Atletas y entrenadores de bádminton categoría escolar de Cienfuegos trabajan con pretensiones de preservar en los juegos escolares de 2024 el primer lugar alcanzado en la versión precedente.

Con una plantilla de tres atletas con experiencias competitivas del año anterior donde ganaron los juegos escolares y un debutantes en ese nivel Cienfuegos se preparan con vista al próxima cita de los colegiales.

José Manuel Rodríguez Ferrón, entrenador de bádminton categoría escolar en Cienfuegos. expresa que “la preparación marcha bien, no hay lesión alguna en los atletas y los objetivos no pueden ser otro que ubicarnos entre los dos primeros, claro el propósito es el de primer lugar del año pasado algo más difícil, pero no imposible”.

En tanto, Marco Jesús Rodríguez Corredera señala el pasado año alcanzó medalla de oro en el doble masculino y “en la otra modalidad no pude llevarme medalla alguna , mis expectativas para este año es coger medalla en toda las modalidades”

Mauricio Murgan Varela, atleta debutante en la categoría, precisa que “se está preparando para subir a los más alto del podio y que Cienfuegos mantenga el primer lugar”.

El bádminton sin ser de los deporte con mayor arraigo y tradición en Cienfuegos desde que comenzara su práctica en la provincia se sumó a las disciplinas deportivas del territorio con resultados sobresaliente en los juegos escolares.