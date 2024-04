Bádminton juvenil de Cienfuegos por recuperar el trono

Atletas y entrenador de bádminton categoría juvenil de Cienfuegos, después de dos años sin competencias nacionales de su nivel por las limitaciones de recursos y pese a presentarse en esta ocasión con el equipo con menos experiencia en esta lides, procuran de vuelta a las confrontaciones deportivas mantener el segundo lugar de 2022 o recuperar el trono que perdieran ese año después de casi un lustro.

Javier Aguiar Nualla, entrenador, expresa que “están trabajando en la etapa de preparación especial donde realizan un trabajo muy fuerte y las expectativas no pueden ser otra que la de participar en el evento y quedar entre los tres primero. El equipo ha cambiado mucho no es el mismo que compitió en 2022, hay atletas nuevos que no han competido en la categoria”.

En tanto, Ginett Cuellar Gálvez, con experiencia competitiva, confiesa que “se está trabajando bien, con la misma preparación que se ha hecho para otros eventos y creo que podemos meternos en los tres primeros lugares”.

Por su parte, Andy Barco Gonzales debutante en la categoría, comenta que “esperan tener un buen resultado porque estamos entrenando fuerte”.

Los badmintonistas juveniles de Cienfuegos, Holguín, Santiago de Cuba y Pinar del Río aparecen como los máximos ganadores de las competencias nacionales juveniles, pero en esta ocasión los de la Perla del Sur estan conscientes de que después de dos años sin competencias de este nivel, además de los imponderables enfrentado durante el periodo de preparación,solo le resta aprovechar al máximo cada jornada de entrenamiento para tener al menos un buen desempeño en las competencias nacionales juveniles,